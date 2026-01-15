Dolar
43.18
Euro
50.40
Altın
4,612.67
ETH/USDT
3,325.40
BTC/USDT
96,611.00
BIST 100
12,369.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Afrika Uluslar Kupası'nda Fas, finalde Senegal'in rakibi oldu

35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) yarı finalinde Nijerya'yı penaltılarla eleyen Fas, finalde Senegal'in rakibi oldu.

Emre Aşıkçı  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
Afrika Uluslar Kupası'nda Fas, finalde Senegal'in rakibi oldu

İstanbul

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın yarı finalinde Fas ile Nijerya karşılaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Başkent Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 90 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.

Uzatma bölümlerinde de taraflar dengeyi bozamayınca, kazananı belirlemek için penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarını 4-2 kazanan Fas, finale adını yazdıran taraf oldu.

Nijerya'da Trabzonsporlu Paul Onuachu ve Fisayo Dele-Bashiru penaltılarını gole çevirirken Samuel Chukwueze ve Bruno Onyemaechi penaltılarını kaçırdı.

Fas'ta ise Neil El Aynaoui, Eliesse Ben Seghir, Achraf Hakimi ve Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri penaltı atışlarını gole çevirirken Hamza Igamane meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı.

Galatasaraylı Victor Osimhen, Nijerya'da ilk 11'de sahaya çıkarken, 118. dakikada yerini Paul Onuachu'ya bıraktı. Fas'ta Youssef En-Nesyri 103. dakikada oyuna dahil oldu.

Fas ile Senegal arasındaki final maçına, 18 Ocak Pazar günü Prens Moulay Abdellah Stadı ev sahipliği yapacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB bünyesinde kurulan ASFAT'ın 8'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle bir araya geldi
Ordu'da yayaya çarpan otomobil iş yerine girdi
Bazı illerde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Afrika Uluslar Kupası'nda Fas, finalde Senegal'in rakibi oldu

Afrika Uluslar Kupası'nda Fas, finalde Senegal'in rakibi oldu

Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal adını finale yazdırdı

Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finaller yarın oynanacak

Fas'ta, 773 bin yıl öncesine ait insan fosilleri bulundu

Fas'ta, 773 bin yıl öncesine ait insan fosilleri bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet