Dolar
43.15
Euro
50.34
Altın
4,581.49
ETH/USDT
3,137.20
BTC/USDT
92,280.00
BIST 100
12,254.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Borsa İstanbul’da Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş için halka arz gong töreni düzenleniyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finaller yarın oynanacak

Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) yarı final maçları yarın oynanacak.

Fatih Erel  | 13.01.2026 - Güncelleme : 13.01.2026
Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finaller yarın oynanacak

İstanbul

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen organizasyonda yarın oynanacak yarı finallerde Senegal-Mısır ve Nijerya-Fas maçları yapılacak.

Senegal-Mısır maçı TSİ 20.00'de, Nijerya-Fas karşılaşması ise TSİ 23.00'te oynanacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yarı finalde mücadele edecek Süper Lig oyuncuları

Trendyol Süper Lig'den 21 futbolcunun boy gösterdiği turnuvanın yarı finalinde ise Türk kulüplerinde forma giyen 6 futbolcu sahaya çıkacak.

Galatasaray'dan Victor Osimhen (Nijerya) ile Ismail Jakobs (Senegal), Beşiktaş'tan Wilfred Ndidi (Nijerya), Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri (Fas), Trabzonspor'dan Paul Onuachu (Nijerya), Samsunspor'dan Cherif Ndiaye (Senegal) yarı finalde takımlarının kadrosunda yer alacak.

Yarı finalistler

2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselerek tarihi bir başarıya imza atan Fas, turnuvanın en güçlü şampiyonluk adayları arasında gösteriliyor.

Son finalist Nijerya bu kez yarım kalan işi tamamlayıp kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor.

Turnuvanın en başarılı ülkesi olarak 7 şampiyonluk elde eden Mısır da yeni bir zafere ulaşmaya çalışacak.

Tarihte bir kez kıtanın en büyüğü olma sevincini yaşayan Senegal ise yeni bir şampiyonluk hayali kuruyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurtta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Bazı illerde eğitime 1 gün ara verildi
Türkiye ve dünya gündemi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finaller yarın oynanacak

Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finaller yarın oynanacak

Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic'ten Türk futboluna övgü

Beşiktaş'la yollarını ayıran Paulista, Corinthians'la anlaştı

Dursun Özbek, Galatasaray taraftarından özür diledi

Dursun Özbek, Galatasaray taraftarından özür diledi
Kayserisporlu Laszlo Benes, Türkiye'de iz bırakmak istiyor

Kayserisporlu Laszlo Benes, Türkiye'de iz bırakmak istiyor
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet