logo
Gündem

Yurtta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

Soğuk hava dalgasıyla birlikte yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı, kent merkezlerinde ve kırsalda yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ekip  | 13.01.2026 - Güncelleme : 13.01.2026
Yurtta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

Ankara

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkisini gösteriyor.

Kar yağışı, otoyolun Yumrukaya, Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler mevkisinde, D-100 kara yolunda ise Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak ve Karanlıkdere kesimlerinde görülüyor.

Karayolları ekipleri, bölgede kar yağışına bağlı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı.

Bölgede görev yapan polis ve jandarma ekipleri ise sürücüleri dikkatli seyretmeleri, hız yapmamaları ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Sivas

Gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından kent beyaza büründü.

Sivas Belediyesi ekipleri, il merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütürken, İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki "Hobbit Evler" diye anılan yamaç evlerinin bulunduğu alanda ise kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu, mesire alanında bulunan şelale dondu.

Erzurum

Gece başlayan kar, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Kentte, soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu, park halindeki araçların üzeri karla kaplandı.

Ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu şehirde, cami şadırvanları ile bazı ağaçların dallarında buzlanma meydana geldi.

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı etkili oluyor.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar, etrafı beyaza bürüdü.

Kar yağışı başta yüksek noktalar olmak üzere yer yer tipiye dönüşüyor.

Kars

Kars'ta kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Kentte dün başlayan kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Yoğun tipinin yaşandığı kentte ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Tunceli

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde de bir süre önce başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı ilçede, tek katlı evler ve park halindeki araçlar kara gömüldü.

Bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Belediye ekipleri de mahalle yollarını açmak için kar küreme çalışmaları yapıyor.

İlçede yağışlar nedeniyle zaman zaman elektrik kesintileri yaşanıyor.

Yurtta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
