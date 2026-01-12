Dolar
Spor, Futbol

Beşiktaş'la yollarını ayıran Paulista, Corinthians'la anlaştı

Beşiktaş'tan ayrılan 35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, ülkesinde Corinthians forması giyecek.

Fatih Erel  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
Beşiktaş'la yollarını ayıran Paulista, Corinthians'la anlaştı

İstanbul

Kulübün resmi internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, "Paulista, takımın yeni stoperi oldu ve 2027 yılının sonuna kadar geçerli sözleşmeye imza attı." denildi.

Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonu başında kadrosuna kattığı Paulista, tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta bir gol kaydetti.

