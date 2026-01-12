Alperen Şengün sakatlık sonrası parkelere geri döndü
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, sakatlık sonrası Sacramento Kings maçıyla parkelere döndü.
İstanbul
Sacramento Kings evinde Houston Rockets'ı 111-98 mağlup ederken üç maç aranın ardından forma giyen Alperen Şengün, 19 sayı, 9 ribaunt, 4 asist, 2 top çalma ve 1 blokluk performans sergiledi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Rockets'ta Amen Thompson 31 sayı ve 13 ribaunt, Kevin Durant ise 23 sayı attı. Kings'te DeMar DeRozan ise maçta 22 sayı atarak NBA tarihinde 26.000 sayıya ulaşan 23. oyuncu oldu.
Milli oyuncu, Dallas Mavericks ile 3 Ocak'ta yapılan maçın ilk dakikasında sağ ayak bileğinden sakatlanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.