Dolar
43.04
Euro
50.37
Altın
4,464.76
ETH/USDT
3,165.60
BTC/USDT
91,455.00
BIST 100
12,028.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fas'ta, 773 bin yıl öncesine ait insan fosilleri bulundu

Fas Kültür Bakanlığı, ülkenin batısındaki Kazablanka kenti banliyölerindeki bir mağarada yaklaşık 773 bin yıl öncesine ait insan fosillerinin keşfedildiğini duyurdu.

Khalid Mejdoub, Ali Semerci  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Fas'ta, 773 bin yıl öncesine ait insan fosilleri bulundu Fotoğraf: Hamza Mehimdate - Kazablanka Tarih Öncesi Programı

Rabat

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kazablanka'da keşfedilen insan fosillerinin insan evriminde kritik bir dönem hakkında eşi benzeri görülmemiş veriler sağladığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, Kazablanka yakınlarındaki Thomas 1 taş ocağındaki bir mağarada keşfedilen insan atalarına ait kalıntılar arasında birkaç yetişkin ve çocuk çene kemiği, diş kalıntıları ve kafatası sonrası parçaların yer aldığı ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, detaylı analizler sayesinde yaklaşık 773 bin yıl öncesine tarihlendirilebilen bu eserlerin, Fas ve Kuzey Afrika'nın insanlık tarihinin derin köklerini anlama konusundaki konumunu güçlendirdiği aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, Malezya Başbakanı'nın eşi Wan Azizah İsmail ile bir araya geldi
Bahçelievler'de kontrolden çıkan kamyonet 4 araç ile İETT otobüsüne çarptı
İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı
Malezya Başbakanı Enver'e Cumhuriyet Nişanı tevcih edildi
ASKİ'den Ankara'daki bazı mahalleler için su kesintisi uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Fas'ta, 773 bin yıl öncesine ait insan fosilleri bulundu

Fas'ta, 773 bin yıl öncesine ait insan fosilleri bulundu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet