Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal adını finale yazdırdı

35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) Senegal, Mısır'ı 1-0 yenerek finale yükseldi.

Emre Aşıkçı  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal adını finale yazdırdı Fotoğraf: Samah Zidan - AA

İstanbul

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın yarı finalinde Senegal ile Mısır karşılaştı.

Tanca şehrindeki İbni Batuta Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 78. dakikasında Sadio Mane ile öne geçen Senegal, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Senegal, Nijerya-Fas maçının galibiyle finalde karşılaşacak.

Nijerya-Fas karşılaşması TSİ 23.00'te başkent Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda başlayacak.

