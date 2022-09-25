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Adem Asil, Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda ikinci altın madalyayı kazandı

Milli sporcu Adem Asil, Fransa'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası atlama masasında altın madalya kazandı.

Muhammed Boztepe   | 25.09.2022
Adem Asil, Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda ikinci altın madalyayı kazandı Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Ankara

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Adem Asil, atlama masasında serisini sundu.

Adem, 14.725 puanla altın madalya kazanırken, Brezilyalı Caio Souza ikinci, İsrailli Artem Dolgopyat üçüncü oldu.

Adem, halka aletinde de altın madalya elde etmişti.

Bakan Kasapoğlu, Fransa'da iki altın madalya kazanan Adem Asil'i kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransa'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda iki altın madalya kazanan milli sporcu Adem Asil'i tebrik etti.

Kasapoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Fransa'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda halka aleti ve atlama masasında 2 altın madalya kazanan Adem Asil'i tebrik ediyorum. Kazandığı madalyalarla bizleri gururlandıran milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum. Uluslararası alanda ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçen herkese ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

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