ABD Açık'ta Jack Draper ve Çekyalı Karolina Muchova yarı finale çıktı
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde Birleşik Krallık'tan Jack Draper ve tek kadınlarda Çekyalı Karolina Muchova, yarı finale çıktı.
İstanbul
New York'ta düzenlenen sert kort turnuvasının 10. gününde çeyrek final maçlarına devam edildi.
Tek erkeklerde dünya 25 numarası Birleşik Krallık'tan Jack Draper, 10 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur'u 6-3, 7-5, 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek yarı finale kaldı.
Tek kadınlarda Çekyalı tenisçi Karolina Muchova ise Brezilyalı raket Beatriz Haddad Maia'yı 6-1, 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek yarı finale çıktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.