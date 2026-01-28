Dolar
Spor, Dünyadan Spor

A milli kadın ve erkek voleybol takımlarının Milletler Ligi'ndeki grupları belli oldu

A milli kadın ve erkek voleybol takımlarının 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) grupları belli oldu.

28.01.2026
A milli kadın ve erkek voleybol takımlarının Milletler Ligi'ndeki grupları belli oldu

Ankara

Kadınlar ve erkeklerde 18'er milli takımın katıldığı organizasyonda gruplar ve etaplara ev sahipliği yapacak ülkeler, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından duyuruldu.

Buna göre A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3-7 Haziran tarihlerindeki ilk etabı Brezilya'da, 17-21 Haziran tarihlerindeki 2. etabı Ankara'da, 8-12 Temmuz tarihlerindeki 3. etabı Japonya'da oynayacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı ise 10-14 Haziran tarihlerinde Kanada'daki ilk etap, 24-28 Haziran tarihlerinde Polonya'daki 2. etap, 15-19 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'daki 3. etapta sahaya çıkacak.

Ekipler, her ayakta 4 karşılaşmaya çıkacak. Türkiye milli takımlarının etaplarda hangi ülkeler ile karşılaşacağı, 6 Şubat'ta açıklanacak maç programıyla belli olacak.

Üç etap sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan ekipler, VNL Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak. 2026 Kadınlar VNL Finalleri, 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin'in Makao, 2026 Erkekler VNL Finalleri de Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek.

A milli kadın ve erkek voleybol takımlarının 2026 VNL'deki grupları şöyle:

Kadınlar

1. Etap (Brezilya):

Brezilya, İtalya, Hollanda, Dominik Cumhuriyeti, Bulgaristan

2. Etap (Ankara):

Brezilya, Fransa, Belçika, Almanya, Çin

3. Etap (Japonya):

Japonya, Brezilya, Polonya, ABD, Tayland

Erkekler

1. Etap (Kanada):

Kanada, Almanya, İtalya, ABD, Fransa

2. Etap (Polonya):

Polonya, Arjantin, Almanya, Belçika, Çin

3. Etap (Sırbistan):

Sırbistan, Slovenya, Almanya, İran, Ukrayna

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
