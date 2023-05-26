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A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Milli Takımları'nda hedef zirvede yer almak

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Voleybol Takımları'nın yeni antrenörleri Daniele Santarelli ve Alberto Giuliani'nin milli mesai öncesi heyecanlarının üst düzey olduğunu söyledi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 26.05.2023 - Güncelleme : 26.05.2023
A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Milli Takımları'nda hedef zirvede yer almak

İstanbul

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Üstündağ, iki teknik adamın da Türkiye'nin potansiyelini gördüklerini belirterek, "Antrenörlerimiz çok heyecanlılar. Bu hocalarla transfer görüşmesi yaptığımızda bu ülkenin çok önemli voleybol ülkesi olduğunu söylediler. Erkek takımının antrenörü 'Dünyada yükselen iki takım var, İtalya ve Türkiye' dedi. Kadınlarda zaten zirvedeyiz. Avrupa'da hep ilk 3 içindeyiz. Dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda varız. Ülkenin voleybol potansiyelinin ve sevgisinin farkındalar." yorumunda bulundu.

Alberto Giuliani ve Daniele Santarelli'nin iyi işler yapacaklarına inandıklarını söyleyen Üstündağ, "Bundan önce görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şimdi yeni antrenörlerle başladık. Kadın Milli Takımı'nın başına en son dünya şampiyonu olan takımın antrenörünü getirdik. Erkeklerde bu sezon Yunanistan'da hem Challenge Kupası hem lig şampiyonu olmuş, İtalya'da çeşitli başarıları olan Giuliani'yi getirdik. Güveniyoruz ve iyi şeyler yapacaklarına inanıyoruz. Biz görevimizi yapacağız, onlar da sahada görevlerini yapacaklar." diye konuştu.

"Hedefimiz ve heyecanımız olan bir sürece girdik"

FIVB Milletler Ligi'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı ile CEV Avrupa Altın Ligi'nde yer alacak A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın hedefleri olan bir sürece girdiğini söyleyen Üstündağ, "Takvim sıkışıklığımız var. Tek üzüntümüz, çocuklarımızın iki gün dahi istirahat edememesi. Ama hepsi çok heyecanlı, çok arzulu. Bir an önce milli takımların başlamasını arzu ediyorlar. Kadınlarında Milletler Ligi'nin ilk ayağı Antalya'da. Bununla başlayacağız. Ardından Avrupa Şampiyonası ve olimpiyat elemesi oynayacağız. Diğer taraftan erkeklerde Golden Lig'i oynayacağız. Burada final oynayınca Challenge oynayacağız. Ardından Avrupa Şampiyonası ve olimpiyat elemesi oynayacağız. Erkeklerde tarihimizde ilk kez olimpiyat elemesi oynayacağız. Çok heyecanlıyız. Hayalimiz olan, hedefimiz ve heyecanımız olan bir sürece girdik. Umarım ülkemize yakışır sonuçlar elde ederiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Üstündağ, iki milli takımın da kürsüde yer almasını hedeflediklerini kaydederek şunları söyledi:

"Voleybol ülkenin gündeminde. Voleybol ülkesiyiz diyoruz, bunu da başarılarla taçlandırmak lazım. İki milli takımın her turnuvada kürsüde yer alması hedefimiz. Onlarla da yaptığımız toplantılarda ortak bir hedefimiz ve ortak hayalimiz var. Heyecan olarak hazırız. Kürsüde yer almak istiyoruz. Voleybolda heyecan hiç bitmiyor. Dünyanın ve Avrupa'nın en iyi ligini bitirdik, milli takım sezonuna başlıyoruz. En iyi ligin Türkiye'de olduğunu gördük, yaşadık. En son Avrupa Şampiyonası'nda iki takımımız finaldeydi. Yarı finalde dört takımın üçü Türk takımıydı. Güzel bir sezon geçirdik. Hem başarı anlamında hem de ülkemize yakışır şekilde temsil ettiler. Kulüplerimize teşekkür ediyorum."

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