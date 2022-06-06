Dolar
16.60
Euro
17.76
Altın
1,843.32
ETH/USDT
1,872.10
BTC/USDT
31,267.00
BIST 100
2,648.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

A Milli Futbol Takımı, Litvanya'yla 5 bin kapasiteli LFF Stadı'nda karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci maçında yarın Litvanya ile deplasmanda karşılaşacağı Litvanya Futbol Federasyonu (LFF) Stadı, yalnızca 5 bin 67 kapasiteye sahip.

Hilmi Sever   | 06.06.2022
A Milli Futbol Takımı, Litvanya'yla 5 bin kapasiteli LFF Stadı'nda karşılaşacak

Vilnius

Şehir merkezinde yer alan stadyum suni çim zeminle kaplı. Ay-yıldızlı ekip de bu nedenle Riva'daki son antrenmanını suni çimde gerçekleştirmişti.

Stadyumun yalnızca üç tarafında tribün bulunuyor. Tribün yer almayan diğer kalenin arkasında ise antrenman sahası yer alıyor. Oldukça küçük olan tribünlerin hemen arkasında ise ağaçlık alan bulunuyor.

Litvanya Futbol Federasyonu binası da stadyumun hemen yanında yer alıyor. Stadyum gibi, futbol federasyonu binası da iki katlı ve oldukça küçük bir yapı.

Litvanya ile Türkiye arasında yarın akşam oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'a yılın ilk 5 ayında hızlı trenle 1,1 milyondan fazla yolcu geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık
Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın 'koruma tedbiri' kararına uymadığı iddiası
Başkentte sağanak etkili oldu

Benzer haberler

Sivasspor Rıza Çalımbay'la devam edecek

Sivasspor Rıza Çalımbay'la devam edecek

Litvanya Milli Takımı, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı

Litvanya Teknik Direktörü Ivanauskas: Türkiye'nin favori olduğunu biliyoruz

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'a yılın ilk 5 ayında hızlı trenle 1,1 milyondan fazla yolcu geldi

İstanbul'a yılın ilk 5 ayında hızlı trenle 1,1 milyondan fazla yolcu geldi
Bruno Alves futbolu bıraktı

Bruno Alves futbolu bıraktı