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59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İstanbul'da tamamlanacak

2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2024), yarın İstanbul'da yapılacak 8. ve son etapla tamamlanacak.

Hüseyin Burak Demirer  | 27.04.2024 - Güncelleme : 27.04.2024
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İstanbul'da tamamlanacak

İzmir

Dünyanın tek kıtalararası bisiklet turu olan organizasyonun 59'uncusunda sona yaklaşıldı.

Bisikletçiler; Antalya, Muğla, Aydın, Manisa ve İzmir'den geçen parkurların ardından final etabı için İstanbul'a gidecek.

TUR 2024'ün 105,4 kilometrelik en kısa etabının startı, yarın saat 11.00'de Beşiktaş Meydanı'nda verilecek. Genel klasman, sprint, tırmanış ve Türkiye güzellikleri klasmanlarında şampiyonluğa ulaşan isimler, Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek etabın ardından ilan edilecek.

TUR 2024'ün gidişatı

Turun ilk 4 etabını da farklı isimler kazandı ve her günün sonunda genel klasman liderliği el değiştirdi. Dsm-Firmenich PostNL takımının Danimarkalı sporcusu Tobias Andresen, 5. etapta aldığı galibiyetle bu trendi bozdu.

Ertesi gün Kuşadası'nda başlayıp Manisa'daki Spil Dağı'nda tamamlanan TUR 2024'ün kraliçe etabını kazanan Dsm-Firmenich PostNL'den Hollandalı Frank van den Broek, "turkuaz mayo"yu üstüne geçirdi.

59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun sona eren etaplarında zafere ulaşan ve genel klasman liderliğini alan isimler şöyle:

EtapEtabın galibiGenel klasman lideri
SporcuTakımıSüresi (Saat)SporcuTakımıSüresi (Saat)
1. Etap (Antalya)Fabio Jakobsen (Hollanda)Dsm-Firmenich PostNL2:56:14Fabio Jakobsen (Hollanda)Dsm-Firmenich PostNL2:56:04
2. Etap (Kemer-Kaş)Max Kanter (Almanya)Astana Kazakistan4:43:16Henri Uhlig (Almanya)Alpecin-Deceuninck7:39:24
3. Etap (Fethiye-Marmaris)Giovanni Lonardi (İtalya)Polti-Kometa3:24:57Giovanni Lonardi (İtalya)Polti-Kometa11:04:17
4. Etap (Marmaris-Bodrum)Tobias Andresen (Danimarka)Dsm-Firmenich PostNL3:29:42Tobias Andresen (Danimarka)Dsm-Firmenich PostNL14:33:55
5. Etap (Bodrum-Kuşadası)Tobias Andresen (Danimarka)Astana4:18:12Tobias Andresen (Danimarka)Dsm-Firmenich PostNL18:51:57
6. Etap (Kuşadası-Manisa)Frank van den Broek (Hollanda)Dsm-Firmenich PostNL4:10:00Frank van den Broek (Hollanda)Dsm-Firmenich PostNL23:02:11
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