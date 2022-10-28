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51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası, yarın İngiltere'de başlayacak

İngiltere'de yarın başlayacak 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi Ferhat Arıcan, Adem Asil, Ahmet Önder, Yunus Emre Gündoğdu, Mehmet Ayberk Koşak, Sercan Demir, Bengisu Yıldız ve Sevgi Seda Kayışoğlu temsil edecek.

Muhammed Boztepe   | 28.10.2022
51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası, yarın İngiltere'de başlayacak

Liverpool

51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası, yarın İngiltere'de başlayacak.

Liverpool kentindeki M&S Bank Arena'da düzenlenecek organizasyona, 74 ülkeden 400'ü aşkın sporcunun katılacak.

Şampiyonada Türkiye'yi Ferhat Arıcan, Adem Asil, Ahmet Önder, Yunus Emre Gündoğdu, Mehmet Ayberk Koşak, Sercan Demir, Bengisu Yıldız ve Sevgi Seda Kayışoğlu temsil edecek.

Kadınlar ve erkekler genel tasnif 3-4 Kasım, bireysel alet finalleri ise 5-6 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Şampiyona 6 Kasım Pazar günü sona erecek.

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