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2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk haftasına 6 maçla devam edildi

Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin ilk haftasında 6 maç oynandı.

Fatih Erel  | 23.03.2025 - Güncelleme : 23.03.2025
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk haftasına 6 maçla devam edildi

İstanbul

Elemelerin ilk haftasında bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

I Grubu:

Moldova-Norveç: 0-5

İsrail-Estonya: 2-1

J Grubu:

Lihtenştayn-Kuzey Makedonya: 0-3

Galler-Kazakistan: 3-1

L Grubu:

Karadağ-Cebelitarık: 3-1

Çekya-Faroe Adaları: 2-1

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