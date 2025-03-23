2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk haftasına 6 maçla devam edildi
Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin ilk haftasında 6 maç oynandı.
İstanbul
Elemelerin ilk haftasında bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
I Grubu:
Moldova-Norveç: 0-5
İsrail-Estonya: 2-1
J Grubu:
Lihtenştayn-Kuzey Makedonya: 0-3
Galler-Kazakistan: 3-1
L Grubu:
Karadağ-Cebelitarık: 3-1
Çekya-Faroe Adaları: 2-1Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.