Dolar
35.18
Euro
36.75
Altın
2,626.30
ETH/USDT
3,431.70
BTC/USDT
97,067.00
BIST 100
9,724.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

2024-2025 sezonunun ikinci devre UEFA hakem kategorileri belirlendi

UEFA Hakem Komitesi, 2024-2025 sezonunun ikinci devresi için futbol ve futsal hakemlerinin kategorisini yeniden belirledi.

Can Öcal  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
2024-2025 sezonunun ikinci devre UEFA hakem kategorileri belirlendi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, En üst kategori olan elit kategoride erkekler futbolda Halil Umut Meler ile futsalda Kamil Çetin'in yerini koruduğu belirtildi.

Ayrıca futsalda Hakan Tezcan'ın birinci kategoriye yükseldiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Vakıflar Genel Müdürlüğünce hazırlanan 75 bin gıda kolisi Suriye'ye gönderilmeye başlandı
Yardım malzemeleri taşıyan "İyilik Treni"nin 21'incisi Afganistan'a hareket etti
Bayrampaşa’da iki kişinin ölümüne neden olan korkuluklar bölge sakinlerini endişelendiriyor
Türkiye'den KKTC'ye ilaç ve tıbbi malzeme hibesi
"Yenidoğan Çetesi" ile ilişkili hastanelerde TMSF kayyım olarak görevlendirildi

Benzer haberler

2024-2025 sezonunun ikinci devre UEFA hakem kategorileri belirlendi

2024-2025 sezonunun ikinci devre UEFA hakem kategorileri belirlendi

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye verilen para cezasını onadı

Bucaspor 1928 ve Göztepe, PFDK'ye sevk edildi

UEFA Konferans Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu
UEFA, sürdürülebilirlik projelerine 12,1 milyon avro yatırım yaptı

UEFA, sürdürülebilirlik projelerine 12,1 milyon avro yatırım yaptı
Süper Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet