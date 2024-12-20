2024-2025 sezonunun ikinci devre UEFA hakem kategorileri belirlendi
UEFA Hakem Komitesi, 2024-2025 sezonunun ikinci devresi için futbol ve futsal hakemlerinin kategorisini yeniden belirledi.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, En üst kategori olan elit kategoride erkekler futbolda Halil Umut Meler ile futsalda Kamil Çetin'in yerini koruduğu belirtildi.
Ayrıca futsalda Hakan Tezcan'ın birinci kategoriye yükseldiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.