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2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Kolombiya ve Fransa çeyrek finale yükseldi

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Kolombiya ile Fransa çeyrek finale kalan son takımlar oldu.

Doğa Kırmızıoğlu  | 08.08.2023 - Güncelleme : 08.08.2023
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Kolombiya ve Fransa çeyrek finale yükseldi Fotoğraf: Mark Avellino - AA

Ankara

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonunda son 16 turu, iki maçla tamamlandı.

İlk karşılaşmada, Kolombiya, Jamaika'yı 51. dakikada Catalina Usme'nin golüyle 1-0 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale adını yazdırdı.

Teknik direktörlüğünü Herve Renard'ın üstlendiği Fransa ise turnuvaya ilk kez katılan Fas'ı 15. dakikada Kadidiatou Diani, 20. dakikada Kenza Dali, 23. ve 70. dakikalarda Eugenie Le Sommer'ın ağları sarsmasıyla 4-0 mağlup ederek üst üste 4. kez Dünya Kupası'nda son 8 takım arasına girdi.

Turnuvada çeyrek final müsabakaları, iki günlük aranın ardından 11 Ağustos Cuma günü başlayacak.

Çeyrek final maç programı TSİ şöyle:

11 Ağustos Cuma:

04.00 İspanya-Hollanda

10.30 Japonya-İsveç

12 Ağustos Cumartesi:

10.00 Avustralya-Fransa

13.30 İngiltere-Kolombiya




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