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2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Fransa, Jamaika, İsveç ve Güney Afrika son 16 turuna yükseldi

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda; Fransa, Jamaika, İsveç ve Güney Afrika son 16 turuna yükseldi.

Hüseyin Burak Demirer  | 02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Fransa, Jamaika, İsveç ve Güney Afrika son 16 turuna yükseldi Fotoğraf: Mark Avellino/AA

Ankara

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve 20 Ağustos'ta tamamlanacak kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonunda, F ile G gruplarındaki son maçlar oynandı.

F Grubu'nda Panama'yı 6-3 yenen Fransa, 7 puanla grup lideri olarak tur atladı. Brezilya ile 0-0 berabere kalan Jamaika, 5 puanla 2. oldu ve tarihinde ilk kez gruptan çıktı.

Brezilya böylece 4 puanla 3. sırada yer alarak 1995'ten bu yana ilk defa grup aşamasını geçemedi.

G Grubu'nda son 16 turuna yükselmeyi garantileyen İsveç, Arjantin'i de 2-0 mağlup ederek 9 puanla zirvenin sahibi oldu.

Güney Afrika ise 90+2'nci dakikada attığı golle İtalya'yı 3-2 yenerek turnuva tarihindeki ilk galibiyetini aldı. 4 puan toplayan Güney Afrika, tarihinde ilk kez grup aşamasını geçti.

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselecek son 2 takım, yarın H Grubu'nda oynanacak Güney Kore-Almanya ve Fas-Kolombiya maçlarının ardından belli olacak.

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