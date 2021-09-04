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2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda İtalya şampiyon oldu

2021 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-1 yenen İtalya şampiyon oldu.

Yunus Kaymaz   | 04.09.2021
2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda İtalya şampiyon oldu

Istanbul

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanan final müsabakasında İtalya, güçlü rakibini 24-26, 25-22, 25-19 ve 25-11'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

İtalya, Avrupa Şampiyonası tarihinde 2007 ve 2009'dan sonra üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

İtalya'da Egonu 29, Sylla 20, Pietrini de 13 sayıyla şampiyonluk maçında takımlarına önemli katkı sağladı.

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