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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını Havva Elmalı İle Mücahit Günaydın taşıyacak

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, görme engelli para atlet Havva Elmalı ile Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı sporcusu Mücahit Günaydın'ın taşıyacağını duyurdu.

Halil İbrahim Avşar   | 24.08.2021
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını Havva Elmalı İle Mücahit Günaydın taşıyacak

Ankara

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada, bugün gerçekleşecek açılış töreninde Türk bayrağını Havva Elmalı ile Mücahit Günaydın’ın taşıyacağını belirtti.

Oyunlarda atletizm T11 kategorisinde kadınlar 1500 metrede mücadele edecek Havva Elmalı ile Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nın müsabakalarında forma giyecek Mücahit Günaydın, açılış töreninde kafilenin en önünde yer alacak.

Milli atlet Havva Elmalı, 12 Ağustos 2003 tarihinde Giresun'da doğdu. Havva, 2021 Avrupa Para Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya, 2019 Dünya Gençler Para Atletizm Şampiyonası'nda ise altın madalya kazandı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nda forma giyen Mücahit Günaydın ise 25 Mart 1999'da Ordu'da dünyaya geldi. Mücahit, 23 Yaş Altı Dünya Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda ikinciliği, 2016 ve 2018'de düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonalarında ise altın madalya kazanan milli takımların kadrosunda yer aldı.

Havva Elmalı ile Mücahit Günaydın, Paralimpik Oyunları'nda ilk kez mücadele edecek.


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