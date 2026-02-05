Dolar
logo
Gündem

Okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacak

Okullarda, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları anmak, birlik ve beraberlik duygularını canlı tutmak amacıyla yarın ilk derse başlamadan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Buğrahan Ayhan  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
Okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacak

Ankara

Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasını taşıyan "Deprem Şehitleri İçin Saygı Duruşu" konulu yazı illere gönderildi.

Milli birlik, beraberlik ve kardeşliği esas alan, insan odaklı köklü tarihi birikimin, milletin afetler ve olağanüstü durumlar karşısında dayanışma, fedakarlık ve ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesini sağladığı aktarılan yazıda, milletin, tarih boyunca yaşadığı zorluklar karşısında devlet-millet kaynaşmasını güçlendiren bir irade ortaya koyarak birlik, beraberlik ve dayanışma anlayışını toplumsal direncin temel unsuru olarak muhafaza ettiği belirtildi.

Bu anlayış doğrultusunda devletin, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ilk anından itibaren tüm imkanlarını seferber ettiği ifade edilen yazıda, "asrın birlikteliği" anlayışı ile barınma, sağlık ve sosyal destek hizmetleri, eğitim ve altyapının yeniden tesis edilmesinden kalıcı yerleşim alanlarının oluşturulmasına kadar geniş kapsamlı çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.

Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde gerekli tedbirler alınarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesinin sağlandığı vurgulanan yazıda, şunlar kaydedildi:

"Öğrencilerimize yönelik telafi ve destekleme eğitimleri ile psikososyal destek hizmetleri planlanmış, öğretmen ve yöneticilerimizin görevlerini bihakkın sürdürebilmeleri için gerekli tedbirler alınmıştır. Bugüne kadar yürütülen çalışmalar, devletimizin insan odaklı hizmet anlayışının ve milli birlik ile kardeşlik bilincinin eğitim alanındaki somut yansımaları olmuştur. Devletimiz, afetten etkilenen illerimizin her alanda yeniden güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürürken, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın aziz hatıraları milletimizin ortak vicdanında daima yaşayacaktır.

Bakanlığımız da milli dayanışma ve kardeşlik anlayışı içerisinde sorumluluklarını yerine getirmeye devam etmektedir. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak, birlik ve beraberlik duygularımızı canlı tutmak amacıyla Bakanlığımız bünyesindeki tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında, 6 Şubat 2026 tarihinde ilk derse başlamadan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır."

