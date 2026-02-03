Dolar
Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso, Avrupa Ligi'nde Valencia Basket ile oynanan karşılaşmanın ardından Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Uşak'ta ilkokul öğrencilerinin duvarda asılı bayrağı öpmeleri güvenlik kamerasında

Uşak'ta teneffüse çıkan ilkokul öğrencilerinin, okul koridorundaki duvarda asılı Türk bayrağını öperek geçmeleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mehmet Çalık  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
Uşak'ta ilkokul öğrencilerinin duvarda asılı bayrağı öpmeleri güvenlik kamerasında

Uşak

Merkeze bağlı Kaşbelen Köyü İlkokulu üçüncü sınıf öğrencileri Muhammed Yaşar Aksoy ve Emircan Türk, teneffüs için sınıftan çıktı.

Koridorda asılı Türk bayrağını fark eden iki öğrenci, bayrağı öperek yollarına devam etti.

Görüntülerde, sınıftan çıkan öğrencilerin ellerinde Türk bayraklarıyla koridorda ilerledikleri, ardından duvarda asılı bayrağa yönelerek öpmeleri yer alıyor.

