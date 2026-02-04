Ağrı’da öğrenciler karda Türk bayrağı yaptı
Ağrı’nın Taşlıçay ilçesindeki köy okulunda öğrenciler, boyalarla karın üzerine Türk bayrağı yaptı.
Ağrı
İlçeye bağlı Düzgören İlkokulu ve Ortaokulu'nda "bayrak sevgisi" temalı etkinlik gerçekleştirildi.
Bu kapsamda öğrenciler, okul bahçesindeki karı düzelterek bayrak çalışması için zemin hazırladı.
Alan, öğretmenlerin yardımıyla gıda boyalarıyla renklendirilerek ay-yıldızlı Türk bayrağına dönüştürüldü.
