Yaşam

Ağrı'da öğrenciler karda Türk bayrağı yaptı

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesindeki köy okulunda öğrenciler, boyalarla karın üzerine Türk bayrağı yaptı.

Abdullah Söylemez, Muhammet Ali Ateş  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
Ağrı’da öğrenciler karda Türk bayrağı yaptı

Ağrı

İlçeye bağlı Düzgören İlkokulu ve Ortaokulu'nda "bayrak sevgisi" temalı etkinlik gerçekleştirildi.

Bu kapsamda öğrenciler, okul bahçesindeki karı düzelterek bayrak çalışması için zemin hazırladı.

Alan, öğretmenlerin yardımıyla gıda boyalarıyla renklendirilerek ay-yıldızlı Türk bayrağına dönüştürüldü.

Karla kaplı alanda oluşturulan bayrak, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

