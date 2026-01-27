Dolar
Gündem

Amanos Dağları'nın eteklerindeki yıpranan Türk bayrağı değiştirildi

Hatay'da jandarma ve orman ekipleri, Amanos Dağları eteklerindeki yıpranan Türk bayrağını değiştirdi.

Ali Küçük  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
Amanos Dağları'nın eteklerindeki yıpranan Türk bayrağı değiştirildi

Hatay

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ve orman ekipleri, iklim koşullarına bağlı yıpranan bayrağı değiştirmek için Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki 950 rakımlı bölgeye çıktı.

Ekipler, yıpranan bayrağı indirerek, yerine 3 metreye 4,5 metre ebadındaki yeni Türk bayrağını göndere çekti.

Bayrağın yenilenme anları, dronla kayda alındı.

