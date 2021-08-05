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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye 43. sıraya yükseldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 13. gün tamamlanırken Çin, genel madalya sıralamasında yerini bırakmadı. Türkiye, birer altın ve gümüş, 5 bronz madalyayla 43. sıraya yükseldi.

Ercan Doğan   | 05.08.2021
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye 43. sıraya yükseldi

Tokyo

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda günün madalya müsabakaları sona erdi.

Oyunlarda 13. günün ardından 34 altın, 24 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplamda 74 madalyası bulunan Çin, sıralamanın zirvesinde yer aldı.

ABD, 29 altın, 35 gümüş ve 27 bronz madalyayla ikinci sırada yer alırken ev sahibi Japonya 22 altın, 10 gümüş ve 14 bronz madalyayla üçüncü sıradaki yerini korudu.

Karatede bugün bir gümüş madalya kazanan Türkiye ise madalya sayısını 7'ye yükseltti. Türkiye, birer altın ve gümüş, 5 bronz madalyayla genel sıralamada 50. sıradan 43. basamağa yükseldi.

Tokyo 2020'de 13. gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye'nin madalya sayısı şöyle:

ÜlkeAltınGümüşBronzToplam
1. Çin34241674
2. ABD29352791
3. Japonya22101446
4. Avustralya1751941
5. Rusya Olimpiyat Komitesi16222058
6. Büyük Britanya16181751
7. Almanya991634
8. Fransa711927
9. İtalya7101835
10. Hollanda791026
43. Türkiye1157



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