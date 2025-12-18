Dolar
42.73
Euro
50.18
Altın
4,324.48
ETH/USDT
2,858.00
BTC/USDT
87,400.00
BIST 100
11,329.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

İstanbul Modern Sinema yılın son programında Çin'i ağırlıyor

İstanbul Modern Sinema ile Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğiyle düzenlenen "Hikaye Çin'de Geçiyor" adlı sinema programı başladı.

Aişe Hümeyra Akgün  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
İstanbul Modern Sinema yılın son programında Çin'i ağırlıyor

Istanbul

İstanbul Modern Sanat Müzesi'nde sinemaseverlerle buluşan programda, Çin sinemasının son 2 yılda hem gişede hem de festivallerde öne çıkan yapımları yer alıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Programın açılış resepsiyonunda konuşan Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, "İstanbul Modern, daha önce iki kez Çin Film Festivali'ne ev sahipliği yaparak, Türkiye'de Çin'in çağdaş gelişiminin daha yakından tanınmasına ve iki ülke halkları arasındaki dostluğun güçlenmesine önemli katkılar sağladı. Bu programın Çin ve Türkiye sinema sektörleri arasındaki işbirliğini güçlendirmesini ve seçkin Çin filmlerinin Türk izleyicilerle daha sık buluşmasına vesile olmasını diliyorum." dedi.

Wei Xiaodong, sinemanın duygu ve düşüncelere dokunan büyülü bir sanat olduğunu belirterek, "Sinema, karanlıkta bize ışık tutar, yalnızlık anlarında içimizi ısıtır. İyi filmler, insanın hem gerçek yaşamına hem de iç dünyasına dokunur, farklı toplumların ve kültürlerin dünyasını bize daha yakından gösterir. Bu yüzden sinema, insanları birbirine yaklaştıran evrensel bir dildir." ifadelerini kullandı.

"Hikaye Çin'de Geçiyor" programı hakkında bilgi veren Wei Xiaodong, şöyle konuştu:

"Bu yıl festival kapsamında, farklı türlerde 5 Çin filmi izleyiciyle buluşuyor. Belgesel 'Lisbon Maru'nun Batışı', İkinci Dünya Savaşı sırasında Çinli balıkçıların hayatlarını riske atarak İngiliz savaş esirlerini kurtardıkları ve Japon saldırısına karşı omuz omuza verdikleri gerçek bir hikayeyi anlatıyor. Biyografik film 'Mantı Kraliçesi', bir Çinli kadının ilham verici ve etkileyici girişimcilik yolculuğunu konu alıyor. 'Gölgesiz Kule', modern çağda orta yaşlı bireylerin karmaşık ve incelikli duygusal dünyasına odaklanıyor. Animasyon 'Sanat Akademisi 1994' ise düşünerek, sorgulayarak ve zaman zaman tereddüt ederek hayatlarına yön vermeye çalışan bir grup gencin hikayesini anlatıyor. Açılışta izlenecek 'Onun Hikayesi', çağdaş kadınların şehir yaşamını cesur bir bakışla ele alıyor ve bu film 2025'te Çin sinemasının en prestijli ödülü olan Altın Horoz Ödülü'nü kazandı."

"Seçkideki filmler, çağdaş Çinli sinemacıların canlı ve çok katmanlı dünyasını yansıtıyor"

İstanbul Modern Sanat Müzesi Artistik Direktörü Çelenk Bafra ise seçkideki 5 filmin tamamının farklı anlatılar aracılığıyla Çin'in toplumsal, kültürel ve ekonomik dönüşümlerinin zengin dokusunu ele aldığını söyledi.

Bafra, İstanbul Modern'de sinemanın, kültürlerarası diyaloğu güçlendirme misyonunun ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İstanbul Modern Sinema, dünyanın farklı coğrafyalarından film yapımına dair perspektiflere alan açar. 'Hikaye Çin'de Geçiyor' gibi programlarla kültürler arasında köprüler kurmayı ve sinemanın evrensel dili aracılığıyla diyaloğu teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Bu seçkide izleyeceğimiz filmler, ister kişisel ilişkilere, ister toplumsal dönüşümlere, isterse sanatsal hayal gücüne odaklansın, çağdaş Çinli sinemacıların canlı ve çok katmanlı dünyasını yansıtıyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SGK'ye 1000 sözleşmeli personel alınacak
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 24 şüpheli tutuklandı
MSB: (Düşürülen İHA) Süreç başarıyla yönetilmiş ve sonuçlandırılmıştır
Antalya'da akarsu yatağından izinsiz kum alınmasına müdahale edildi
Çambaşı Kayak Merkezi kayak keyfi için gün sayıyor

Benzer haberler

İstanbul Modern Sinema yılın son programında Çin'i ağırlıyor

İstanbul Modern Sinema yılın son programında Çin'i ağırlıyor

Çin'in yeni nesil uzun mesafe İHA'sı CH-7, ilk deneme uçuşunu yaptı

Japonya ikiz pandaların Çin'e dönmesiyle 50 yıl sonra pandasız kalacak

Çin, iki otomobil modeline daha 3. seviye otonom sürüş için onay verdi

Çin, iki otomobil modeline daha 3. seviye otonom sürüş için onay verdi
Çin için yapay zeka "ulusal beka" meselesi

Çin için yapay zeka "ulusal beka" meselesi
Çin ekonomisindeki yavaşlama işaretleri kasımda devam etti

Çin ekonomisindeki yavaşlama işaretleri kasımda devam etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet