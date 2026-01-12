AB ve Çin, ihraç elektrikli araçların fiyatlandırılması konusunda çerçeve anlaşmaya vardı
Avrupa Birliği (AB) ve Çin, bir süredir iki taraf arasında anlaşmazlığa konu olan Çin'den ithal elektrikli araçların fiyatlandırılması konusunda çerçeve anlaşmaya vardı.
Pekin
Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, anlaşma uyarınca AB Komisyonunun, Çinli ihracatçılar için "Fiyat Taahhüdü Önerilerine İlişkin Kılavuz Belge" yayınlayacağı belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Böylece bu konudaki kaygılara Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına uygun şekilde yanıt verilmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, Kılavuz Belge'nin her fiyat taahhüdü önerisinin, aynı yasal kritere göre, objektif ve adil şekilde değerlendirilmesini sağlayacağı kaydedildi.
Açıklamada, çerçeve anlaşmanın Çin menşeli bataryalı elektrikli binek araçları (BEV) kapsadığı ifade edildi.
AB Komisyonu, Ekim 2023'te Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon soruşturması başlatmış ve soruşturma sonunda bu ülkede üretilen elektrikli otomobillerin birlik üyesi ülkelere ithalatında geçici ilave vergiler getirme kararı almıştı.
AB daha önce Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yalnızca standart yüzde 10 vergi uygularken karar sonrası farklı üreticilere yüzde 7,8 ila yüzde 35,3 ek gümrük vergileri getirilmişti.
ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Çin'de üretilen modellerine yüzde 7,8, Çin şirketleri BYD'ye yüzde 17, Geely'ye yüzde 18,8, soruşturmada işbirliği yapan üreticilere yüzde 20,7, işbirliği yapmayan devlete ait SAIC Motor ve diğer şirketlere ise yüzde 35,3 ek vergi getirileceği bildirilmişti.
Söz konusu tarifelerle AB ülkeleri, Çin'in yükselen elektrikli araç üretimine karşı ulusal sanayilerini korumak için gümrük duvarlarını yükseltme yoluna gitmişti.
AB ve Çin elektrikli otomobil anlaşmazlığını gidermeye çalışıyor
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Çin’den ithal edilen elektrikli otomobiller için fiyat taahhüdü tekliflerinin sunulmasına ilişkin hazırlanan kılavuz belgeye dair açıklama yayımladı.
Açıklamada, kılavuzun AB’ye elektrikli otomobil ihraç eden Çinli üretici ve ihracatçılara fiyat taahhüdü tekliflerini sunmaları konusunda genel bir rehber niteliği taşıdığı belirtilerek, bu çerçevede minimum ithalat fiyatı, satış kanalları, karşılıklı tazminat mekanizmaları ve AB’de gelecekte yapılabilecek yatırımlar dahil olmak üzere olası bir taahhüt teklifinde ele alınması gereken çeşitli unsurlara yer verildiği kaydedildi.
Her fiyat taahhüdü teklifinin aynı yasal kriterlere tabi olacağına işaret edilen açıklamada, AB Komisyonunun ayrımcılık yapmayacağı ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun şekilde her değerlendirmeyi objektif ve adil biçimde gerçekleştireceği bildirildi.
AB Komisyonu sözcülerinden Olof Gill de konuya ilişkin açıklamasında, “Yayımladığımız belge, şu anda telafi edici gümrük vergilerine tabi olan bataryalı elektrikli otomobillerin AB’ye ihracatı için fiyat taahhüdü teklifi sunmayı düşünen Çinli ihracatçılara rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.” dedi.
Söz konusu belgenin bağlayıcı olmadığını vurgulayan Gill, “Çok açık bir şekilde belirtmek isterim ki bu belge yalnızca bir rehber niteliğindedir.” ifadesini kullanarak, gelebilecek farklı taahhüt tekliflerinin net bir çerçevede oluşturulabilmesi amacıyla ek rehber yayımlama kararı aldıklarını anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.