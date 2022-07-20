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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy'nin eşi ABD Kongresinden hava savunma sistemi talep etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska, ABD Kongre üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, ülkelerini savunmak için daha çok silah ve hava savunma sistemi talebinde bulundu.

Dildar Baykan Atalay   | 20.07.2022
Zelenskiy'nin eşi ABD Kongresinden hava savunma sistemi talep etti

Washington

Zelenska, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin daveti üzerinde ABD Kongresinde konuştu.

ABD Kongresine hitap eden ilk yabancı ülke başkan eşi olduğunu belirten Zelenska, "Sizlere bugün burada bir First Lady olarak değil, bir anne ve bir kız çocuğu olarak hitap etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Zelenska, Rusya-Ukrayna savaşında yaşamını yitiren çocuklar ve ailelerin hikayelerini fotoğraflarla anlatarak, "Genellikle başkan eşleri, eğitim, insan hakları, eşitlik, erişilebilirlik gibi barışçıl konulardan bahseder. Belki siz de benden bu konulardan konuşmamı bekliyorsunuz. Ancak ülkeme yönelik sebepsiz işgalci bir terör savaşı varken ben nasıl bu konulardan konuşabilirim? Rusya ülkemizi mahvediyor." dedi.

"Rusya öldürürken Amerika hayat kurtarıyor"

ABD'nin savaşta Ukrayna'ya desteği için teşekkür eden Zelenska, "Sizin bize desteğiniz çok güçlü. Rusya öldürürken, Amerika hayat kurtarıyor." şeklinde konuştu.

Zelenska, Ukrayna'da savaşın hala bitmediğine dikkati çekerek, "Sizden asla yapmak istemeyeceğim bir şeyi istiyorum. Sizden silah istiyorum. Bu silahlar başka birinin toprağına saldırı için değil, bizim toprağımızı korumamız ve hayatta kalmamız için kullanılacak. Hava savunma sistemleri istiyorum ki füzeler kimseyi öldürmesin, bebek arabasındaki çocuklar ölmesin." ifadelerini kullandı.

ABD Kongresinin gelecek ay çalışmalarına ara vereceğini ve sonra eylülde tekrar göreve döneceğini belirten Zelenska, şunları kaydetti:

"Ben eylülde oğlumun okula gidip gidemeyeceğini bilmiyorum. Akademik yılın başında kızımın üniversiteye başlayıp başlayamayacağını bilmiyorum. Ukraynalı öğretmenler neye hazırlanmalı? Sınıflarda çalışmaya mı yoksa sığınıklarda bombalardan korunmaya mı? Bunların yanıtı bende yok. Ancak hava savunma sistemlerimiz olursa elimizde bir yanıt da olur."

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