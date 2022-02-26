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Ukrayna'nın başkenti Kiev'den görüntüler Kiev'den görüntüler
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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Zelenskiy, ülkesini terk etmediğini ve Rusya'ya karşı savaşacaklarını bildirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesini terk etmediğini ve Rusya'ya karşı savaşmaya devam edeceklerini belirtti.

Dmitri Chirciu   | 26.02.2022
Zelenskiy, ülkesini terk etmediğini ve Rusya'ya karşı savaşacaklarını bildirdi

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medyadan başkent Kiev'in merkezinde bulunduğuna dair görüntü paylaştı.

Ülkesini terk ettiğine ilişkin bilgileri yalanlayan Zelenskiy, "Ben buradayım ve silahlarımızı bırakmayacağız. Devletimize sahip çıkacağız. Çünkü silahımız hakikattir. Hakikatimiz de bu topraklar, ülke ve çocukların bizim olmasıdır. Tüm bunları koruyacağız." ifadelerini kullandı.

Macron ile görüştü

Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştüğü bilgisini de paylaşarak, şunları kaydetti:

"Ortaklarımızdan silah ve teçhizat geliyor. Savaşa karşı koalisyon aktiftir."

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