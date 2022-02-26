Zelenskiy, ülkesini terk etmediğini ve Rusya'ya karşı savaşacaklarını bildirdi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesini terk etmediğini ve Rusya'ya karşı savaşmaya devam edeceklerini belirtti.
Kiev
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medyadan başkent Kiev'in merkezinde bulunduğuna dair görüntü paylaştı.
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Ülkesini terk ettiğine ilişkin bilgileri yalanlayan Zelenskiy, "Ben buradayım ve silahlarımızı bırakmayacağız. Devletimize sahip çıkacağız. Çünkü silahımız hakikattir. Hakikatimiz de bu topraklar, ülke ve çocukların bizim olmasıdır. Tüm bunları koruyacağız." ifadelerini kullandı.
Не вірте фейкам. pic.twitter.com/wiLqmCuz1p— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022
Macron ile görüştü
Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştüğü bilgisini de paylaşarak, şunları kaydetti:
"Ortaklarımızdan silah ve teçhizat geliyor. Savaşa karşı koalisyon aktiftir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.