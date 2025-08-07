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Dünya

Trump, Putin ile çok yakında görüşme ihtimali olduğunu açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Moskova'daki ABD-Rusya görüşmelerinin ardından, çok yakında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı.

Hakan Çopur, Dilara Zengin Okay  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
Trump, Putin ile çok yakında görüşme ihtimali olduğunu açıkladı

Washington

Trump, Apple’ın ABD’de yapacağı yeni yatırımları duyurduğu Beyaz Saray’daki toplantıda, Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesini istediğini belirten Trump, Moskova’daki görüşmelerin çok verimli geçtiğini ve bu yöndeki çabalarının süreceğini vurguladı.

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Trump, "Putin ile yakın zamanda görüşme olasılığına" ilişkin soruya, "Evet, bunun gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Henüz nerede olacağına karar vermedik. Yol uzun, ancak çok yakında bir toplantı gerçekleşme ihtimali yüksek." diye cevap verdi.

ABD Başkanı, toplantının ne zaman olabileceği konusunda ise temkinli konuşarak, Putin'in tavrından dolayı daha önce hayal kırıklığına uğradığını da sözlerine ekledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, AA muhabirine dün yaptığı açıklamada, Rusların ABD Başkanı Trump ile görüşmek istediğini ve Trump'ın da hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeye açık olduğunu belirtmişti.

Trump, Netanyahu'nun "Gazze'yi tamamen işgal planı" sorusunu geçiştirdi

Trump, "Orta Doğu'daki savaşları bitirmek istediğinizi söylemiştiniz, Netanyahu'nun Gazze'nin tamamını işgal planı buna aykırı değil mi? Buna yeşil ışık yakıyor musunuz?" şeklindeki soruya yanıt verirken, Gazze yerine İran'dan bahsetti.

ABD Başkanı, Gazze'nin işgal planı ile ilgili soruya, "İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engelleyerek aslında Orta Doğu'daki savaşları durdurduk. Bunu onlar da kabul ediyor. Tekrar başlarlarsa geri döneriz. Ancak Orta Doğu'daki birçok savaşı durdurduk." yanıtını verdi.

Yarı iletken ithalatına yüzde 100 oranında tarife uygulanacak

İthal çiplere ve yarı iletkenlere yaklaşık yüzde 100 oranında gümrük vergisi getireceklerini belirten Trump, söz konusu tarifenin ABD'de üretim taahhüdünde bulunan şirketler için geçerli olmayacağını aktardı.

Trump, "Yani, ABD'ye gelen tüm çipler ve yarı iletkenlere yüzde 100 tarife uygulanacak. Ancak eğer (ABD'de) üretim yapma taahhüdünde bulunduysanız ya da şu anda üretim sürecindeyseniz, tarife uygulanmayacak." dedi.

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