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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Putin, Trump'ın temsilcisi Witkoff ile Moskova'da bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Moskova’da bir araya geldi.

Emre Gürkan Abay  | 06.08.2025 - Güncelleme : 06.08.2025
Putin, Trump'ın temsilcisi Witkoff ile Moskova'da bir araya geldi

Moskova

Putin ile Witkoff, başkent Moskova’daki Kremlin Sarayı’nda görüştü.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere, Putin ve Witkoff arasında yapılan görüşmeyi değerlendirdi.

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Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin önemine değinen Uşakov, "Görüşme yeterince faydalı ve yapıcıydı. Görüşmede özellikle Ukrayna krizi ve ABD ile Rusya arasında olası stratejik işbirliğinin gelişimine dair perspektifler ele alındı. Ukrayna konusunda bazı sinyaller verdik. Trump’tan da ilgili sinyaller alındı." ifadelerini kullandı.

Uşakov, Putin'in Ukrayna konusunda tam bilgiye sahip olduğunu söyleyerek, "Trump’a ise bu görüşme hakkında henüz bilgi verilmedi. Bu nedenle görüşmeye ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapmaktan kaçınacağım. Witkoff, görüşme hakkında Trump’a bilgi verdikten sonra daha detaylı yorum yapabileceğiz." dedi.

Trump, Putin'in Ukrayna ile bir anlaşmaya varması için verdiği 50 günlük süreyi azaltıp yeni tarih olarak 8 Ağustos’a işaret etmişti. Rusya’nın anlaşamaya varmaması halinde yeni yaptırımların duyurulması bekleniyor.

Moskova ziyaretinde Witkoff’a eşlik eden Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, yaptığı yazılı açıklamada, “Witkoff’un Moskova ziyaretinin başarılı geçmesi yönündeki nazik dilekler için herkese teşekkür ederim. Diyalog galip gelecektir.” ifadelerini kullandı.

Trump, Putin'in Ukrayna ile bir anlaşmaya varması için verdiği 50 günlük süreyi azaltıp yeni tarih olarak 8 Ağustos’a işaret etmişti. Rusya’nın anlaşamaya varmaması halinde yeni yaptırımların duyurulması bekleniyor.

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