Dolar
13.89
Euro
15.63
Altın
1,883.66
ETH/USDT
2,700.00
BTC/USDT
39,107.00
BIST 100
1,952.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'ndan görüntüler Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük
logo
Dünya

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor

Rusya’nın Ukrayna’ya operasyon başlatmasının 2. gününde, Donetsk’te bir okula roket düşmesiyle 2 sivil hayatını kaybederken, Kiev yakınlarındaki saldırılarda bir yetimhane isabet aldı.

Ali Cura, Talha Yavuz   | 25.02.2022
Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor

Moskova

Rusya’nın Ukrayna’ya operasyon başlatmasının ardından ülkenin değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor.

Donetsk bölgesinde ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan Gorlovka şehrinde bir okula roket isabet etmesi sonucu 2 sivil hayatını kaybetti.

Ayrılıkçı yetkililerin iddiasına göre, Ukrayna ordusu tarafından atılan roket 50 numaralı okulu vurdu.

Meydana gelen patlamada müdür yardımcısı ile bir öğretmenin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gergin durumdan dolayı okulda öğrencilerin bulunmadığı kaydedildi.

Kiev bölgesindeki saldırılarda yetimhane isabet aldı

Ukrayna Başsavcısı Irina Venediktova, Kiev bölgesindeki Vorzel şehrinde Rus güçlerinin açtığı ateşin yetimhaneye isabet ettiğini açıkladı.

Muhtemelen Grad füzeleriyle vurulan yetimhanenin 50 çocuğa ev sahipliği yaptığını belirten Venediktova, çocukların ve personelin başka bir binada olması sayesinde kayıp olmadığını aktardı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da bugün bir kreşe ve bir yetimhaneye yapılan Rus saldırılarının savaş suçu ve Roma Statüsü'nün ihlali olduğunu belirtti.

Kuleba, Başsavcılık Ofisiyle birlikte bu ve diğer vakaları topladıklarını ve derhal Lahey Adalet Divanı'na göndereceklerini, sorumluluğun kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 71 bin 736 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de başkente ulaşmak için yola çıkan aşı karşıtı kamyoncular Arizona'ya vardı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 945 bine yaklaştı
ABD'de Kovid-19'un yayılmasını önlemeye yönelik maske önlemleri gevşetilecek
Yeni Zelanda'da Kovid-19 vaka sayıları bir günde iki kata yakın arttı

Benzer haberler

IMF Başkanı'ndan Rusya'ya yaptırımların krizin ekonomik etkisini artıracağı uyarısı

IMF Başkanı'ndan Rusya'ya yaptırımların krizin ekonomik etkisini artıracağı uyarısı

Rusya'da Facebook'a erişim kısıtlaması getirildi

İngiltere Başbakanı Johnson'dan 'Ukrayna'ya daha fazla destek' verilmesi çağrısı

Türk Kızılay konvoyu, Ukrayna'ya insani yardım götürmek için yola çıktı

Türk Kızılay konvoyu, Ukrayna'ya insani yardım götürmek için yola çıktı
Ukrayna: Rusya'nın kaybı 2 bin 800 asker, 80 tank, 10 uçak

Ukrayna: Rusya'nın kaybı 2 bin 800 asker, 80 tank, 10 uçak
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ukrayna'daki Türk vatandaşlara duyuru

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ukrayna'daki Türk vatandaşlara duyuru