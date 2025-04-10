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Dünya

Zelenskiy, Ukrayna'ya karşı savaşan Çinlilerden haberdar olduğunu belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunda Ukrayna'ya karşı savaşan Çinlilerden haberdar olduğunu söyledi.

Davit Kachkachishvili  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Zelenskiy, Ukrayna'ya karşı savaşan Çinlilerden haberdar olduğunu belirtti

Kiev

Zelenskiy, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşındaki yeni gelişmeleri değerlendirdi.

Donetsk bölgesinde, Rus ordusunda ülkesine karşı savaşan iki Çin vatandaşının esir alındığını hatırlatan Zelenskiy, onları daha sonra Ukraynalı esirlerle takas etmeyi düşündüklerini kaydetti.

Zelenskiy, bu iki esiri gazetecilerle bir araya getirmeyi planladıklarını ifade ederek, "Gazetecilere onlarla konuşma fırsatı vereceğiz ve bunun uygun olacağını düşünüyorum." diye konuştu

Ukrayna'da, daha fazla Çinlinin savaştığına dair bilgisi bulunduğunu ve Pekin yönetiminin de bundan haberdar olduğunu aktaran Zelenskiy, "Çin konusu ciddidir. Ukrayna topraklarında, pasaportları ve soyadları belli olan ve Ukraynalılara karşı savaşan 155 Çin vatandaşı bulunuyor. Pekin, resmi olarak bunu biliyor. Ruslar, Çin'in sosyal medya ağları üzerinden işe alım ilanları dağıtıyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'ya karşı savaşan Çin vatandaşlarının önce Moskova'da sağlık kontrolünden geçirildiğini belirtti.

Çin vatandaşlarının Ukrayna'ya karşı cephede savaştıklarına ilişkin ABD'ye bilgi verdiklerini aktaran Zelenskiy, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'nın ise Çin tarafıyla temasta olduğunu bildirdi.

ABD-Ukrayna heyetleri haftaya bir araya gelebilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'a Ukrayna'da ateşkes sağlanması konusunda verdiği sözü yerine getirmediğini savunan Zelenskiy şunları kaydetti:

"Sanırım Trump, Putin'in kendisine verdiği sözleri yerine getirmemesinden sinirli. Konuştukları her şeyi bilmiyoruz ama çok şey biliyoruz. O zaman gerçekten bir tepki olacağını bekliyoruz."

Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesine yönelik konuları ele almak üzere ABD-Ukrayna heyetlerinin haftaya bir araya gelebileceğini ifade etti.

ABD'den 30 ile 50 milyar dolar değerinde silah satın almak istediklerini belirten Zelenskiy, bunun için gereken kaynakları ayarlamaya çalıştıklarını ve bunu Trump'a ilettiklerini bildirdi.

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