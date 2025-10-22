Airbus, Çin'deki tesisine yeni montaj hattı ekleyerek kapasitesini genişletti
Avrupalı uçak üreticisi Airbus, Çin'in Tiencin şehrindeki tesisine, kapasitesini artırmak üzere yeni montaj hattı ekledi.
Pekin
Xinhua'nın haberine göre, şirketin "Asya Son Montaj Hattı (FALA)" adlı tesisinin ikinci montaj hattının açılışı törenle yapıldı.
Airbus Üst Yöneticisi (CEO) Guillaume Faury, törende yaptığı konuşmada, yeni hatta "A320" tipi uçakların iskelet ve kanat gibi büyük bileşenlerinin montajının yapılacağını, uçağın burada boyanıp test edileceğini ve Çin ile diğer ülkelerdeki müşterilere teslim edileceğini belirtti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Faury, yeni hattın "A320"lerin Çin'deki montaj kapasitesini iki katına çıkaracağını belirterek, 2027 yılına gelindiğinde tesiste ayda 75 uçağın montajını yapmayı hedeflediklerini kaydetti.
Airbus'ın, "A320"ler için 4'ü Almanya, 2'si Fransa, 2'si ABD ve 2'si Çin'de olmak üzere 10 "son montaj hattı" bulunuyor.
Şirketin Tiencin'deki tesisi, 2008'de faaliyete başlamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.