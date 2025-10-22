Dolar
41.97
Euro
48.76
Altın
4,088.23
ETH/USDT
3,825.60
BTC/USDT
108,253.00
BIST 100
10,551.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Airbus, Çin'deki tesisine yeni montaj hattı ekleyerek kapasitesini genişletti

Avrupalı uçak üreticisi Airbus, Çin'in Tiencin şehrindeki tesisine, kapasitesini artırmak üzere yeni montaj hattı ekledi.

Emre Aytekin  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
Airbus, Çin'deki tesisine yeni montaj hattı ekleyerek kapasitesini genişletti

Pekin

Xinhua'nın haberine göre, şirketin "Asya Son Montaj Hattı (FALA)" adlı tesisinin ikinci montaj hattının açılışı törenle yapıldı.

Airbus Üst Yöneticisi (CEO) Guillaume Faury, törende yaptığı konuşmada, yeni hatta "A320" tipi uçakların iskelet ve kanat gibi büyük bileşenlerinin montajının yapılacağını, uçağın burada boyanıp test edileceğini ve Çin ile diğer ülkelerdeki müşterilere teslim edileceğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Faury, yeni hattın "A320"lerin Çin'deki montaj kapasitesini iki katına çıkaracağını belirterek, 2027 yılına gelindiğinde tesiste ayda 75 uçağın montajını yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Airbus'ın, "A320"ler için 4'ü Almanya, 2'si Fransa, 2'si ABD ve 2'si Çin'de olmak üzere 10 "son montaj hattı" bulunuyor.

Şirketin Tiencin'deki tesisi, 2008'de faaliyete başlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bodrum'da sağanak etkili oldu
Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı kapsamında Yunan heyetten Türkiye'ye ziyaret
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Sahte e-imza davası sanığı Ziya Kadiroğlu yeniden tutuklandı
İstanbul'da makas atan otomobil devrildi

Benzer haberler

Airbus, Çin'deki tesisine yeni montaj hattı ekleyerek kapasitesini genişletti

Airbus, Çin'deki tesisine yeni montaj hattı ekleyerek kapasitesini genişletti

Çin'den Hollanda'ya, çip üreticisi Nexperia ile ilgili sorunları uygun şekilde çözme çağrısı

Küresel piyasalarda Trump'ın ABD-Çin görüşmesine ilişkin mesajıyla tedirginlik oluştu

Çin'de yapay zeka kullanıcılarının sayısı 2025'te iki kattan fazla arttı

Çin'de yapay zeka kullanıcılarının sayısı 2025'te iki kattan fazla arttı
Çin'de şampiyon olan Kung Fu Milli Takımı yurda döndü

Çin'de şampiyon olan Kung Fu Milli Takımı yurda döndü
Çin'den AUKUS'un nükleer silahların yayılması riski taşıdığı uyarısı

Çin'den AUKUS'un nükleer silahların yayılması riski taşıdığı uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet