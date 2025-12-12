Dolar
Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı Rize'de yapıldı. -VTR-
logo
Ekonomi

Çin'in hububat üretimi 714,8 milyon ton oldu

Çin'in hububat üretimi, bu yıl 2024'e kıyasla yüzde 1,2 artarak 714,8 milyon tona yükseldi.

Emre Aytekin  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
Çin'in hububat üretimi 714,8 milyon ton oldu

Pekin

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, ülkede bu yıl ekim alanları genişledi, birim alanda verimlilik arttı.

Ülkede hububat rekoltesi bu yıl 714,8 milyon ton oldu. Hububat üretimi geçen yıla kıyasla yüzde 1,2 artarken 2024 yılının ardından ikinci kez 700 milyon ton barajı aşıldı.

Hububat ekim alanları geçen yıla kıyasla yüzde 0,1 artışla 119 milyon 409 bin hektara ulaşırken, birim alandan elde edilen mahsul yüzde 1,1 artış gösterdi. Çin'de hububat üretimi 2024'te 706,5 milyon tona ulaşarak ilk kez 700 milyon ton barajını aşmıştı.

