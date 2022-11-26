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Dünya

Zelenskiy: (Tahıl Koridoru Anlaşması ile) 500'e yakın gemi limanlarımızdan ayrıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesinden tahıl çıkışını sağlayan Tahıl Koridoru Anlaşması sayesinde bugüne kadar 500'e yakın gemi ile toplam 40 ülkeye 12 milyon ton tahıl ürünü ulaştırıldığını belirtti.

Davit Kachkachishvili   | 26.11.2022
Zelenskiy: (Tahıl Koridoru Anlaşması ile) 500'e yakın gemi limanlarımızdan ayrıldı

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev'de düzenlenen "Ukrayna'dan tahıl" konulu uluslararası forumda yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaş hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Belçika, Polonya ve Litvanya başbakanları ile Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak'ın da katıldığı forumun açılış konuşmasını yapan Zelenskiy, forumun Kiev'de gerçekleşmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Rusya'nın, 24 Şubat'ta Ukrayna'da başlattığı savaşla dünyada birçok insanın aç ve susuz kalmasına neden olduğunu savunan Zelenskiy, "Dünyada milyonlarca insanın aç ve susuz kalmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Ukrayna'nın dünyaya tahıl ürünleri ihraç eden en önemli ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, dünyada açlık krizinin yaşanmaması için tüm zorluklara rağmen tahıl ürünlerini çeşitli ülkelere göndermeye devam ettiklerini söyledi.

Karadeniz Tahıl Girişimi sayesinde küresel açlık krizinin önlenmesi için artık milyonlarca ton tahıl ürünü ile yüklü geminin Ukrayna limanlarından ayrıldığını aktaran Zelenskiy, "Bugüne kadar 500'e yakın gemi limanlarımızdan ayrıldı. Bu, dünyanın 40 ülkesi ve tüm toplumlar için 12 milyon ton tarım ürünü demektir." diye konuştu.

Zelenskiy, Karadeniz tahıl koridorunun oluşturulmasına sağladıkları önemli katkılardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e teşekkür ettiğini belirtti.

Ayrıca, yardıma ihtiyacı olan ülkelere destek vermek için "Ukrayna'dan Tahıl" girişimi oluşturduklarını ifade eden Zelenskiy şöyle devam etti:

"Ukrayna'dan Tahıl programı kapsamında, önümüzdeki baharın sonuna kadar, limanlarımızdan her ayda 10 olmak üzere en az 60 gemiyi, kıtlık ve kuraklık riski altındaki ülkelere göndermeyi planlıyoruz."

Zelenskiy, Avrupa Birliği ülkelerinin, Rus petrolünün varil fiyatının 65 dolara kadar indirilmesi için yeni yaptırımlar hazırlamaya çalıştığını ancak bunun yeteli olmadığını belirterek "Rusya on milyarları kazanacak. Yaptırımların etkili olmasını ve limitlerin (fiyat sınırı) 30-40 dolar seviyesinde olmasını istiyoruz ki Rusya bunları hissetsin." dedi.

Forumda konuşan diğer liderler de Rusya'ya karşı Ukrayna'yı desteklediklerini ifade etti.

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