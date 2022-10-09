Dolar
18.58
Euro
18.09
Altın
1,694.35
ETH/USDT
1,319.00
BTC/USDT
19,465.00
BIST 100
3,567.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, Rusya'yı Ukrayna halkına yönelik terör eylemleri düzenlemekle suçladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Federasyonu'nu Ukrayna'da sivillere yönelik terör eylemleri düzenlemekle suçlayarak, "Terör, cezalandırılması gereken bir suçtur." dedi.

Davit Kachkachishvili   | 09.10.2022
Zelenskiy, Rusya'yı Ukrayna halkına yönelik terör eylemleri düzenlemekle suçladı

Kiev

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rus güçlerinin, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya şehrinde son günlerde düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

Rus güçlerinin 3 Ekim'den bu yana Zaporijya'ya düzenlediği füze saldırıları sonucu 43 kişinin öldüğünü ifade ederek, "Ayrıca Harkiv, Donbas şehirlerine, Ukrayna'nın diğer şehirlerine de saldırılar oldu. İran yapımı insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendi." dedi.

Rus güçlerinin Ukrayna'da sivilleri ve sivil altyapıları hedef aldığını belirten Zelenskiy, "Sivil halka karşı sürekli terör, Rusya'nın gerçek müzakerelere girmeyi açıkça reddetmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, "Terör, cezalandırılması gereken bir suçtur. Devlet düzeyinde terörizm, dünyada sadece bir kişiyi değil, tüm uluslararası toplumu tehdit eden en korkunç uluslararası suçlardan biridir." diye konuştu.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik etti
Samsun'un Bafra ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Erzincan'da Kıbrıs gazileriyle buluştu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Paris'teki Mevlid-i Nebi programına katıldı

Benzer haberler

Zelenskiy, Rusya'yı Ukrayna halkına yönelik terör eylemleri düzenlemekle suçladı

Zelenskiy, Rusya'yı Ukrayna halkına yönelik terör eylemleri düzenlemekle suçladı

Putin, Kırım köprüsündeki patlamanın Ukrayna istihbaratınca yapıldığını söyledi

Ukrayna'dan tahıl yüklü 17 gemi daha yola çıktı

Patlamayla sarsılan Kırım ilhakının sembolü: Kerç Köprüsü

Patlamayla sarsılan Kırım ilhakının sembolü: Kerç Köprüsü
Dominikli Öğretim Üyesi Gonzalez, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk rolünü övdü

Dominikli Öğretim Üyesi Gonzalez, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk rolünü övdü
Cephe hattı yakınındaki Şevçenkove köyünde kalan Ukraynalı aile yaşadıklarını anlattı

Cephe hattı yakınındaki Şevçenkove köyünde kalan Ukraynalı aile yaşadıklarını anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet