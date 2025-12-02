Dolar
42.42
Euro
49.31
Altın
4,206.47
ETH/USDT
2,830.80
BTC/USDT
87,377.00
BIST 100
11,130.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni”nde konuşuyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandıracak barış planının "geliştirildiğini" belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandıracak barış planı üzerinde ABD tarafıyla çalıştıklarını belirterek "Çalışmalar, Cenevre Belgesi'ne dayanıyordu ve bu belge (barış planı) daha sonra geliştirildi." ifadesini kullandı.

Davit Kachkachishvili  | 02.12.2025 - Güncelleme : 02.12.2025
Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandıracak barış planının "geliştirildiğini" belirtti

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Washington yönetiminin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için hazırladığı barış planına ilişkin görüşmelerin ABD'de yapıldığını anımsattı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD'deki toplantılara katılan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un başkanlığındaki heyeti kabul ederek kendilerinden bilgi aldığını aktaran Zelenskiy, telefonda konuşulamayan konuları yüz yüze görüştüklerini kaydetti.

Umerov'un ABD'li yetkililerle barış planına ilişkin çalıştığını ve bu görüşmelerde Ukrayna için "temel" konular hakkında ABD tarafını bilgilendirdiğini kaydeden Zelenskiy, "Çalışmalar, Cenevre Belgesi'ne dayanıyordu ve bu belge (barış planı) daha sonra geliştirildi." dedi.

Zelenskiy, kendisinin de Avrupa'da son iki günde yaptığı görüşmeler hakkında heyeti bilgilendirdiğini belirterek "Rusların, Amerikan tarafıyla yapacakları görüşmelere hazırlık olarak yeni dezenformasyon kampanyaları başlattığını belirtmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD tarafıyla yakın işbirliği içerisinde bulunarak çalışmaları sürdürmek için heyete talimat verdiğini aktaran Zelenskiy, cephedeki gelişmelerle ilgili müttefikleri bilgilendirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı
Doğu Akdeniz 2025 Davet Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" tamamlandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: Afet haberciliği salt bir gazetecilik pratiği değildir
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Bakan Işıkhan: Asgari Ücret Tespit Komisyonu için tüm taraflara resmi yazımızı yakın zamanda göndereceğiz

Benzer haberler

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandıracak barış planının "geliştirildiğini" belirtti

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandıracak barış planının "geliştirildiğini" belirtti

Ukrayna: Barış planı için görüşme ABD'de başladı

Dışişleri Bakanı Fidan: Cumhurbaşkanımız, AB'ye üye olma yönündeki irademizi açık şekilde ortaya koyuyor

Zelenskiy: Kiev, Odessa, Harkiv, Sumi, Herson ve Dnipropetrovsk bölgelerine hava saldırısı yapıldı

Zelenskiy: Kiev, Odessa, Harkiv, Sumi, Herson ve Dnipropetrovsk bölgelerine hava saldırısı yapıldı
Ukrayna: Rusya'nın Kiev bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi öldü

Ukrayna: Rusya'nın Kiev bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi öldü
Zelenskiy, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak'ın istifa ettiğini duyurdu

Zelenskiy, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak'ın istifa ettiğini duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet