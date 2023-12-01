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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy kış aylarında Rusya ile savaşta yeni bir aşamaya geçileceğini bildirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, kış döneminde Ukrayna- Rusya savaşında, hem sivilleri hem de tahıl ihracatını etkileyecek yeni bir aşamaya geçileceğini belirtti.

Ayşe İrem Tiryaki  | 01.12.2023 - Güncelleme : 01.12.2023
Zelenskiy kış aylarında Rusya ile savaşta yeni bir aşamaya geçileceğini bildirdi

Harkov

Associated Press'e (AP) konuşan Zelenskiy, Rusya ile savaş ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya ile olan savaşın kış aylarında "yeni bir döneme" geçeceğinin altını çizen Zelenskiy, bu durumun yalnızca cepheyi değil, aynı zamanda sivilleri ve hatta tahıl ihracatını da etkileyeceğini ifade etti.

Zelenskiy, bahar aylarından beri Rusya ordusuna karşı sürdürülen saldırının beklenen sonucu vermediğini, bunun başlıca nedeninin de "Ukrayna'nın müttefiklerinden umduğu silahları alamaması" olduğunu vurguladı.

Yoğun bir Rus hava saldırısının yeniden başlayacağı tahmininde bulunan Zelenskiy, savunmayı sürdürmenin yanı sıra sivil bölgeleri de savunmanın kış harekatını özellikle zorlaştıracağını aktardı.

İsrail'in Filistin'e saldırıları

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Zelenskiy, söz konusu saldırıların "kritik bir dönemde dikkatleri Ukrayna'daki çatışmadan başka yöne çekme tehdidi" yarattığını söyledi.

Zelenskiy, "Buradaki savaş tam ölçekli, karmaşık, büyük ve küresel. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük savaş. Dolayısıyla müttefiklerimizin dikkatinin başka yerlere dağılmasının ne gibi zorluklara yol açabileceğini anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna kendi silahlarını üretmek istiyor

Dışarıya bağımlı olmak yerine Ukrayna'nın yerli silah üretimini artırmak istediğini vurgulayan Zelenskiy, Batılı müttefiklerin Ukrayna'ya, kendi silahlarını üretebilme ve tamir edebilme lisansı vereceğini umduğunu söyledi.

Ukrayna'daki seçimler

Zelenskiy, Ukrayna'da 31 Mart 2024'te yapılması beklenen devlet başkanlığı seçimlerine de değinerek Rusya'nın saldırılarının seçmenlere tehlike oluşturması nedeniyle söz konusu seçimin yapılamayacağını söyledi.

Çevrim içi oylama konusunda ise anayasada değişiklik yapmak gerekeceğini ve "Rusya tarafından işgal edilmiş bölgelerde" oy verme problemi olduğunu kaydeden Zelenskiy, Ukrayna istikrara kavuşur kavuşmaz seçimlerin gerçekleşmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Zelenskiy, ABD'lilerin neredeyse yarısının Ukrayna'ya gönderilen yardımları onaylamadığı sonuçlarına ilişkin ise Ukrayna'nın, ABD ve diğer ülkelerin uzun vadede yararı için mücadele ettiğinin ve Rusya'nın kazanmasının Avrupa'da istikrarı tehlikeye atacağının altını çizdi.

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