Dolar
18.80
Euro
20.53
Altın
1,946.28
ETH/USDT
1,616.60
BTC/USDT
23,466.00
BIST 100
5,297.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Zelenskiy: Bugün Ukrayna için son derece sevindirici haberlerin günü. Bir tank koalisyonu var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ile Almanya'nın ülkesine tank verme kararlarını değerlendirirken, "Bugün Ukrayna için son derece sevindirici haberlerin günü. Bir tank koalisyonu var." dedi.

Davit Kachkachishvili   | 25.01.2023
Zelenskiy: Bugün Ukrayna için son derece sevindirici haberlerin günü. Bir tank koalisyonu var

Kiev

Zelenskiy yayımladığı görüntülü mesajında, müttefik ülkelerinin Ukrayna'ya tank göndereceğini belirtti.

Ülkesinde Rusya'ya karşı savaşın devam ettiğini hatırlatan Zelenskiy, Ukrayna'nın savaşta zaferi elde edebilmesi için daha fazla silaha ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

ABD'nin Abrams tankları ve diğer zırhlı araçları, Almanya'nın da Leopard 2 tanklarını Ukrayna'ya verme kararından memnuniyet duyduğunu dile getiren Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a minnettar olduğunu söyledi.

Müttefiklerin Ukrayna'ya tank yardımı sağlama kararlarını değerlendiren Zelenskiy, "Bugün Ukrayna için son derece sevindirici haberlerin günü. Bir tank koalisyonu var." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya tankların gönderilmesi sürecinin hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, güçlü bir tank birliği oluşturmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Savaşın kısa bir sürede bitmesi için tanklar dışında uzun menzilli füze, topçu sistemleri ve savaş uçaklarına da ihtiyaç duyduklarını dile getiren Zelenskiy, "Cephedeki kahramanlarımız dünyadan ne kadar çok savunma desteği alırsa, Rusya'nın saldırganlığı o kadar çabuk sona erecek." diye konuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bodrum-Datça feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Karabük'te protesto edildi
MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı'dan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki
Bakan Soylu, yerli yazılım "ASENA" ile 6 bin 636 suçlunun yakalandığını açıkladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, trafik kazasında şehit olan 2 askerin ailesiyle telefonda görüştü

Benzer haberler

İsviçre'den Rusya'ya, 'Ukrayna'daki askeri saldırganlığı' gerekçesiyle yeni yaptırımlar

İsviçre'den Rusya'ya, 'Ukrayna'daki askeri saldırganlığı' gerekçesiyle yeni yaptırımlar

ABD Dışişleri: Tanklar Ukrayna'nın sadece kendi topraklarını savunması koşuluyla verilecek

Zelenskiy: Bugün Ukrayna için son derece sevindirici haberlerin günü. Bir tank koalisyonu var

ABD'de meclis komitelerinden çıkarılan Demokratlar, Meclis Başkanı McCarthy'e yüklendi

ABD'de meclis komitelerinden çıkarılan Demokratlar, Meclis Başkanı McCarthy'e yüklendi
Hollanda ve Ukrayna'nın Rusya aleyhine AİHM'ye yaptığı başvurular "kısmen" kabul edildi

Hollanda ve Ukrayna'nın Rusya aleyhine AİHM'ye yaptığı başvurular "kısmen" kabul edildi
ABD'nin silah ihracatı 2022 mali yılında yaklaşık yüzde 49 arttı

ABD'nin silah ihracatı 2022 mali yılında yaklaşık yüzde 49 arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet