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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, Bahmut ve Soledar için birliklere cephanenin kesintisiz sağlanacağını söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinde en şiddetli çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesindeki Soledar ve Bahmut şehirlerini savunan Ukrayna birliklerine gereken cephane ve silahların kesintisiz ve derhal sağlanacağını belirtti.

Davit Kachkachishvili   | 12.01.2023
Zelenskiy, Bahmut ve Soledar için birliklere cephanenin kesintisiz sağlanacağını söyledi

Kiev

Zelenskiy, sosyal paylaşım hesabından yayımladığı görüntülü mesajda, ülkesinin güvenlik güçlerinin temsilcileri ile bir araya gelerek devam eden Rusya-Ukrayna savaşını ele aldıklarını söyledi.

Toplantıda, Ukrayna'da en yoğun çatışmaların sürdüğü Donetsk bölgesine bağlı Soledar ve Bahmut şehirlerindeki gelişmeleri etraflıca görüştüklerini aktaran Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Bu şehirleri savunan birliklere cephane ve gerekli her şeyin derhal ve kesintisiz olarak sağlanacağını vurguluyorum."



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