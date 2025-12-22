Dolar
42.81
Euro
50.39
Altın
4,445.78
ETH/USDT
2,988.60
BTC/USDT
88,380.00
BIST 100
11,311.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: 20 maddelik bir barış planı var. Muhtemelen mükemmel değil, ama bir plan mevcut

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı sona erdirmek için barış planı üzerinde çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "20 maddelik bir plan var. Muhtemelen mükemmel değil, ama bir plan mevcut." ifadesini kullandı.

Davit Kachkachishvili  | 22.12.2025 - Güncelleme : 22.12.2025
Zelenskiy: 20 maddelik bir barış planı var. Muhtemelen mükemmel değil, ama bir plan mevcut

Kiev

"Ukrayna Diplomatik Hizmet Günü" vesilesiyle başkent Kiev'de, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen etkinlikte konuşan Zelenskiy, savaşın sürdüğü ülkeye verdiği hizmetlerinden dolayı Ukraynalı diplomatlara teşekkür etti ve ülkesinin bugün küresel destek aldığını belirtti.

Zelenskiy, "Ukrayna, kendi uzun tarihi boyunca ilk kez neredeyse tüm dünyayı birleştirmeyi başardı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin, savaşı sona erdirmek için geçen ay hazırladığı barış planı üzerinde müzakerelerin sürdüğünü aktaran Zelenskiy, "Bu savaşı sona erdirmek için verimli ve anlamlı bir müzakere sürecinin içerisinde bulunmamız çok önemlidir ve bu, her şeyden önce stratejik ortağımız Amerika ile yapılan görüşmelerdir." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sumi bölgesinde 13 Ukrayna askeri esir alındı

Etkinliğin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında cephedeki son gelişmelere de değindi.

Cephe hattındaki durumun Ukrayna ordusunun kontrolünde olduğunu ve mevzileri korumaya devam ettiklerini söyleyen Zelenskiy, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk şehrinde çatışmaların sürdüğünü, burada yaklaşık 1100 Rus askerinin bulunduğunu aktardı.

Harkiv bölgesine bağlı Kupyansk şehrinde Rus ordusuna yönelik karşı saldırıyı sürdürdüklerini dile getiren Ukrayna Devlet Başkanı, burada yarım kilometre daha ilerlediklerini aktararak "Bugün Kupyansk'ı kontrol ediyoruz." diye konuştu.

Zelenskiy, Rus ordusunun, Ukrayna'nın Sumi bölgesindeki Rusya sınırı yakınındaki Grobovske köyünde sivilleri "zorla kaçırdığını" belirtti.

Aralarında çocukların da olduğu yaklaşık 52 Ukrayna vatandaşının kaçırıldığını aktaran Zelenskiy, bu köyde ayrıca 13 Ukraynalı askerin de esir alındığı bilgisini verdi.

Esir düşen askerlerin burada sivillere zarar vermemek için çatışmaya girmediğini dile getiren Ukrayna Devlet Başkanı, "Askerlerimiz orada düşmanı yok edebilirdi, topçu ve insansız hava araçlarıyla uzaktan imha edebilirdi ancak orada siviller olduğu için bunu yapmadılar." şeklinde konuştu.

20 maddelik barış planı

Zelenskiy, savaşın bitirilmesi için ABD'de son 3 gün boyunca Ukrayna heyetinin de katılımıyla barış görüşmeleri yapıldığını hatırlattı.

Ukrayna heyetinin bugün ülkeye döneceğini aktaran Zelenskiy, "Bu gece burada olacaklar ve sabah detayları öğreneceğiz. Bence ilk taslaklar için yapabileceğimiz her şey zaten yapıldı. 20 maddelik bir plan var. Muhtemelen mükemmel değil, ama bir plan mevcut." bilgisini paylaştı.

ABD heyetinin şimdilik Rusya'nın temsilcileri ile görüşmeleri sürdüreceğini ifade eden Zelenskiy, "Öncelikle Ukrayna için, Ukraynalılar için, onurlu bir barışla bu savaşı sonlandırmalıyız." dedi.

Zelenskiy ayrıca, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'nın görevden alınabileceğine ilişkin ortaya çıkan iddiaları da yalanladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan yeni yıl tedbirleri koordinasyon toplantısına ilişkin paylaşım
Sahte faturayla suç gelirlerini akladığı belirlenen 21 şüpheli tutuklandı
Bakan Kurum'dan deprem bölgesi için "Tohum" filmi paylaşımı
Türk askerinin Libya'daki görev süresi uzatıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'de Kasyun Dağı'ndan Şam'ı seyretti

Benzer haberler

Zelenskiy: 20 maddelik bir barış planı var. Muhtemelen mükemmel değil, ama bir plan mevcut

Zelenskiy: 20 maddelik bir barış planı var. Muhtemelen mükemmel değil, ama bir plan mevcut

AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzattı

Karadeniz'deki gerilimin perde arkası: Kontrollü çatışmadan güç rekabetine

Zelenskiy: Rusya'ya baskı uygulanmadan saldırılar gerçekten sona ermez

Zelenskiy: Rusya'ya baskı uygulanmadan saldırılar gerçekten sona ermez
Ukrayna: Ruslar, 50 Ukraynalıyı zorla Rusya'ya götürdü

Ukrayna: Ruslar, 50 Ukraynalıyı zorla Rusya'ya götürdü
Zelenskiy: ABD, Rusya ve Ukrayna'dan yetkililerin katılımıyla üçlü bir görüşme yapmamızı öneriyor

Zelenskiy: ABD, Rusya ve Ukrayna'dan yetkililerin katılımıyla üçlü bir görüşme yapmamızı öneriyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet