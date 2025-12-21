Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Rusya'ya baskı uygulanmadan saldırılar gerçekten sona ermez

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine yönelik saldırıların sona ermesi için Rusya'ya yönelik baskı uygulanması gerektiğini söyledi.

Davit Kachkachishvili  | 21.12.2025 - Güncelleme : 21.12.2025
Kiev

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında son bir haftadaki gelişmeleri değerlendirdi.

Avrupa Birliği'nin (AB), ortak borçlanmayla Ukrayna'ya 2 yıl için 90 milyar avro sağlayacağına yönelik 19 Aralık'ta aldığı karara değinen Zelenskiy, "Bu, aralık ayının kilit bir sonucudur, birçok açıdan tüm yılın önemli sonucudur." dedi.

Zelenskiy, söz konusu parayı gelecek 2 yıl boyunca 45’er milyar avro olarak alacaklarını anımsatarak, "Rusya, savaşın bedelini ödemeli." ifadesini kullandı.

Savaşı sona erdirmek için görüşmelerin ABD'de sürdüğüne işaret eden Zelenskiy, bugün Florida'da bir toplantının daha yapılacağını aktardı.

Zelenskiy, savaşın sona ermesi ve güvenlik garantileri gibi konular hakkındaki ayrıntıların bu görüşmelerde ele alındığını vurgulayarak, "Ayrıca zamanlama ve belirli kararlar için olası zaman çerçeveleri hakkında da görüşmeler yapılıyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı, ABD'deki Ukrayna heyetinin söz konusu görüşmelerin sonuçları hakkında kendisiyle bilgi paylaşılacağını dile getirdi.

Rus ordusunun son dönemlerde Odessa bölgesine yönelik düzenlediği hava saldırılarına değinen Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın deniz lojistiğine erişimini engelleme girişiminde bulunduğunu savundu.

Zelenskiy, "Dünya, bu konuda sessiz kalmamalı. Herkes görmeli. Rusya'ya baskı uygulanmadan, saldırılar gerçekten sona ermez." dedi.

