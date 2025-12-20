Dolar
42.78
Euro
50.12
Altın
4,338.58
ETH/USDT
2,983.50
BTC/USDT
88,230.00
BIST 100
11,341.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar açıklamalarda bulundu
logo
Dünya

Zelenskiy: ABD, Rusya ve Ukrayna'dan yetkililerin katılımıyla üçlü bir görüşme yapmamızı öneriyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin, savaşı sona erdirmek için Rusya ve Ukrayna'nın katılımıyla ulusal güvenlik danışmanları seviyesinde üçlü bir görüşmenin yapılmasını kendilerine teklif ettiğini bildirdi.

Davit Kachkachishvili  | 20.12.2025 - Güncelleme : 20.12.2025
Zelenskiy: ABD, Rusya ve Ukrayna'dan yetkililerin katılımıyla üçlü bir görüşme yapmamızı öneriyor

Kiev

Ukrayna medyasına göre Zelenskiy, sosyal medya platformları üzerinden gazetecilerin Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD'nin önerdiği barış planı üzerinde çalışmaların sürdüğünü aktaran Zelenskiy, Ukrayna heyetinin ABD'de görüşmeleri sürdürdüğünü belirtti.

Zelenskiy, görüşmelerde ele alınan en zor konuların, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü meselesi, güvenlik garantileri, ülkenin yeniden kalkınması için gereken maddi desteğin ayrılması ve Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin yönetilmesi olduğuna dikkati çekti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un, dün ABD'de gerçekleştirdiği son toplantı hakkında kendisine bilgi aktardığını kaydeden Zelenskiy, "Umerov beni aradı ve ABD'nin, ulusal güvenlik danışmanlarının katılımıyla ABD, Ukrayna ve Rusya'nın yer aldığı üçlü bir toplantının yapılmasını önerdiğini söyledi." dedi.

Zelenskiy, esir takası yapılması gibi bazı önemli kararların alınması durumunda bu tür üçlü görüşmenin yapılmasını desteklediğini vurgulayarak, "Türkiye'de bu formatta toplantılar yaptık, orada bir sonuç alındı ​​ve bunlar karşılıklı takasların yapılmasıydı." diye konuştu.

Rusya'dan savaşı sona erdirme işareti yok

Savaşın bitmesi için Ukrayna ve Rus ordularının şimdilik cephe hattında kalması ve Rus birliklerinin Ukrayna'da sadece işgal ettikleri bölgelerde kalmasının uygun olabileceğini belirten Zelenskiy, "Yani Donbas söz konusu olduğunda, Ruslar Donetsk ve Lugansk bölgelerimizin geçici olarak işgal edilmiş kısmında duracaklar ve bu toprakları ancak diplomasi yoluyla geri alabiliriz. (Biz) Donbas'ın Ukrayna hükümeti tarafından kontrol edilen kısmında yaşamaya ve orada kalmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın henüz savaşı bitirmek istemediğini savunarak, "Açık olmak gerekirse, Rusya'dan savaşı sona erdirme isteği ve hazırlığına dair henüz herhangi bir işaret görmedim. Ama ABD'deki mevkidaşlarımız, Rusya'nın savaşın sona ermesini istediğini söylüyor." değerlendirmesinde bulundu.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail tarafından devam eden ihlaller ateşkes sürecini daha zor hale getiriyor
MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
KADEM, İstanbul Kitap Fuarı'nda Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek için bileklik dağıttı
İletişim Başkanı Duran'dan deniz platformlarının hizmete alınmasına ilişkin paylaşım
Bakan Güler: Deniz platformlarımız Türkiye'nin askeri diplomasisinin önemli bir parçasıdır

Benzer haberler

Zelenskiy: ABD, Rusya ve Ukrayna'dan yetkililerin katılımıyla üçlü bir görüşme yapmamızı öneriyor

Zelenskiy: ABD, Rusya ve Ukrayna'dan yetkililerin katılımıyla üçlü bir görüşme yapmamızı öneriyor

Ukrayna: 1003 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya'dan teslim aldık

Ukrayna: Rus ordusu 160 İHA ile saldırı düzenledi

Macaristan Başbakanı Orban: Rusya'nın dondurulmuş varlıkları konusu artık gündemden düştü

Macaristan Başbakanı Orban: Rusya'nın dondurulmuş varlıkları konusu artık gündemden düştü
Ukrayna: Moskova'dan 2026'ya "savaş yılı" olarak hazırlandıklarına dair bir sinyal daha aldık

Ukrayna: Moskova'dan 2026'ya "savaş yılı" olarak hazırlandıklarına dair bir sinyal daha aldık
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Avrupa için stratejik sınav: Dondurulmuş Rus varlıkları

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Avrupa için stratejik sınav: Dondurulmuş Rus varlıkları
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet