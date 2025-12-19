Dolar
42.80
Euro
50.22
Altın
4,345.65
ETH/USDT
2,953.90
BTC/USDT
87,000.00
BIST 100
11,341.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: 1003 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya'dan teslim aldık

Rusya'nın, savaşta hayatını kaybeden 1003 Ukraynalı askerin cenazesini Ukrayna tarafına teslim ettiği bildirildi.

Davit Kachkachishvili, Dmitri Chirciu  | 19.12.2025 - Güncelleme : 19.12.2025
Ukrayna: 1003 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya'dan teslim aldık

Kiev

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybeden 1003 Ukraynalı askerin cenazesinin Kiev'e teslim edildiği belirtildi.

"Rus tarafının, Ukraynalı askerlere ait olduğunu belirttiği 1003 ceset Ukrayna'ya iade edildi." ifadesi kullanılan açıklamada, ölen askerlerin kimliklerinin tespiti için en kısa sürede çalışmaların yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, cenazelerin iade sürecine sağladığı desteklerden dolayı Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve Ukrayna'nın ilgili birimlerine teşekkür edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"İstanbul anlaşmaları kapsamında cenaze değişimi yapıldı"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri ve İstanbul'daki doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul anlaşmaları kapsamında Ukrayna'ya 1003 askerin cesedi verildi. Rusya'ya ise 26 askerin cesedi iade edildi." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara Valiliğinden AŞTİ'de çok sayıda evsizin barındığı iddialarına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Tunç, hakim ve savcı yardımcılığı sınavına girecek adaylara başarılar diledi
Kocaeli'de keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan İHA bulundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ersin'i kabul etti
Hatay'da kırsal deprem konutlarının yapımı sürüyor

Benzer haberler

Ukrayna: 1003 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya'dan teslim aldık

Ukrayna: 1003 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya'dan teslim aldık

Ukrayna: Rus ordusu 160 İHA ile saldırı düzenledi

Macaristan Başbakanı Orban: Rusya'nın dondurulmuş varlıkları konusu artık gündemden düştü

Ukrayna: Moskova'dan 2026'ya "savaş yılı" olarak hazırlandıklarına dair bir sinyal daha aldık

Ukrayna: Moskova'dan 2026'ya "savaş yılı" olarak hazırlandıklarına dair bir sinyal daha aldık
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Avrupa için stratejik sınav: Dondurulmuş Rus varlıkları

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Avrupa için stratejik sınav: Dondurulmuş Rus varlıkları
AB liderleri, dondurulmuş Rusya varlıklarıyla Ukrayna'ya mali desteği tartışacak

AB liderleri, dondurulmuş Rusya varlıklarıyla Ukrayna'ya mali desteği tartışacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet