Euro
8.84
Dolar
7.50
BIST 100
1,096.45
Altın
1,935.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir Valiliğini ziyaretinde konuşuyor Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en çok görüldüğü illerden Kayseri’de Kazancılar çarşısından yayındayız Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en çok görüldüğü illerden Gaziantep'te Gaziler Caddesi' Diyarbakır'da 2015 yılında 13 yaşındayken dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine katılan Gülşen Çetin güvenlik güçlerine teslim olan evladına kavuşmanın sevincini yaşadı
logo
Dünya

Zarif'ten Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürler yayımlanmasını 'ifade özgürlüğü' sayan Batı ülkelerine tepki

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Charlie Hebdo'nun, Hazreti Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımlamasını "ifade özgürlüğü" olarak niteleyen Batı ülkelerinin tutumunu "kurumsallaşmış iki yüzlülük" olarak niteledi.

Ahmet Dursun   | 09.09.2020
Zarif'ten Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürler yayımlanmasını 'ifade özgürlüğü' sayan Batı ülkelerine tepki

Ankara

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri yayımlamasının "ifade özgürlüğü" değil, "kurumsallaşmış iki yüzlülük" olduğunu vurguladı. 

Batı ülkelerinin kendi yakın tarihlerindeki "iğrenç" olayların sorgulanmasına izin vermezken Müslümanların kutsal değerlerine yönelik hakaretlere destek verdiğini belirten Zarif, "Artık yeter." ifadesini kullandı.

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Ocak 2015'te yayımladığı Hazreti Muhammed'in konu edildiği hakaret içerikli karikatürleri, 1 Eylül'de tekrar yayımlamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuyla ilgili açıklamasında, derginin eyleminin "ifade özgürlüğü" olduğunu savunmuştu.

İfade özgürlüğünü savunduğunu iddia eden Macron'un, geçen hafta Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Hizbullah'ın meclisteki grubunun lideri Muhammed Raad ile yaptığı görüşmeye ilişkin haber yazan Le Figaro gazetesi muhabirini kameraların önünde azarlaması tepki toplamıştı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
UNICEF: Kovid-19 anne ve bebek sağlığı hizmetlerini aksattı
AB'den Kovid-19 aşısı alımı anlaşması
Aile hekimlerinden 'zatürre aşısı' çağrısı
'Şiddetli Kovid-19 geçirenler septik şok yaşayabilirler' uyarısı
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 3 bin 500'e yaklaştı

Benzer haberler

Zarif'ten Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürler yayımlanmasını 'ifade özgürlüğü' sayan Batı ülkelerine tepki

Zarif'ten Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürler yayımlanmasını 'ifade özgürlüğü' sayan Batı ülkelerine tepki

İran'da son 24 saatte 127 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD çıkmaz sokaktan dönmelidir yoksa büyük bir engelle karşılaşacak

Venezuela'da benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu

Venezuela'da benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu
Pompeo'dan 'İran'ın belirtilen uranyum stokunun 10 kat üzerine çıktığı' iddiası

Pompeo'dan 'İran'ın belirtilen uranyum stokunun 10 kat üzerine çıktığı' iddiası
İran, ABD yaptırımlarının kaldırılması için DSÖ'den 'küresel çağrıda bulunmasını' istedi

İran, ABD yaptırımlarının kaldırılması için DSÖ'den 'küresel çağrıda bulunmasını' istedi