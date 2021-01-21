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Dünya

Zarif: Bağdat'taki saldırılar ve Netanyahu'nun hedefi ABD'de bir başkanı daha tuzağa düşürmektir

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Irak'ın başkenti Bağdat'taki saldırılar ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarındaki ortak hedefin yeni ABD Başkanı Joe Biden'ı İran'a karşı tuzağa düşürmek olduğunu ileri sürdü.

Muhammet Kurşun   | 21.01.2021
Zarif: Bağdat'taki saldırılar ve Netanyahu'nun hedefi ABD'de bir başkanı daha tuzağa düşürmektir

Tahran

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Irak'ın başkenti Bağdat'taki saldırılar ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarındaki ortak hedefin yeni ABD Başkanı Joe Biden'ı İran'a karşı tuzağa düşürmek olduğunu ileri sürdü.

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Bağdat'taki intihar saldırıları ve Netanyahu'nun Biden'ı tebrik mesajındaki İran'la ilgili sözlerine tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanı, "Bağdat'taki terörist saldırılar ve Netanyahu'nun yaptığı yalakalıkların hedefi ABD'de bir başkanı daha tuzağa düşürmek, bu şekilde Amerikalıların canını ve malını İran karşıtlığıyla heder etmektir. Netanyahu'nun acınası çaresizliğine rağmen İran'a karşı ortaya konulan aşağılık planlar başarısızlıkla sonuçlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Bağdat’ın merkezi Tayaran Meydanı’nda bugün düzenlenen intihar saldırılarında 32 kişinin öldüğü, 110 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün yemin ederek göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik mesajında, İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmalarının yanı sıra İran'a değinmişti. Netanyahu, "ABD-İsrail ittifakını daha da güçlendirmek, İsrail ile Arap dünyası arasındaki barışı genişletmeye devam etmek ve başta İran'ın oluşturduğu tehdit olmak üzere ortak zorluklarla yüzleşmek için sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

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