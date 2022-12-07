Yunus Emre Enstitüsü, Tahran’da "Geleneksel Türk Okçuluğu" eğitimi veriyor
İranlı kursiyer Muhammed Rıza Husrevifer, "Okçuluk kursu açılacağını duyunca hemen kaydımı yaptım. Benim bu spora ilgim vardı ama kurs bulamıyordum. Şimdi burada okçuluk eğitimi alabiliyorum." dedi.
Tahran
İran’da, Tahran Yunus Emre Enstitüsü’nün (YEE) açtığı Geleneksel Türk Okçuluğu Kursu eğitimlerine başladı.
Okçuluğa ilişkin temel kavramların öğretimi ile başlayan kursta kursiyerlere malzeme tanıtımı yapıldıktan sonra yay germe çalışmaları yapıldı.
Okçuluk meraklılarının ilgiyle karşıladığı kursun eğitmeni Emir Mahmut Edizade, temel okçuluk eğitimini İstanbul’daki Okçuluk Vakfı’nda aldığını belirterek, yapılan eğitimlere katılarak eğitmenlik sertifikası da aldığını aktardı.
Edizade, daha sonra yarışmalara da katıldığını ifade ederek, “Geçen sene de Kıbrıs Barış Kupası’na katıldım. O yarışmada üçüncülük elde ettim. Şimdi ise Tahran Yunus Emre Enstitüsü’nde genç okçuluk taliplilerine eğitim veriyoruz.” diye konuştu.
Öğrencilerin ilgi ve becerilerinden memnun olduklarını söyleyen Edizade, verilen eğitimlerle iyi bir yol katetmek ve uluslararası yarışmalara sporcu yetiştirmek istediklerini belirtti.
Kursiyerler kurstan memnun
Kursiyerlerden Muhammed Rıza Husrevifer, dil veya sporun yaşının olmadığını, yakın zamanda YEE ile tanıştığını ve Türkçe kursuna başladığını kaydederek, “Okçuluk kursu açılacağını duyunca hemen kaydımı yaptım. Benim bu spora ilgim vardı ama kurs bulamıyordum. Şimdi burada okçuluk eğitimi alabiliyorum. Böyle bir imkanı sağladığı için Yunus Emre Enstitüsü'ne teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.
Yaklaşık bir yıldır YEE’de Türkçe eğitimi alan Haniye Hedaven ise, “Şu an merkezde B1 seviyesinde dil kursuna devam ediyorum. Dil kursunun yanında okçuluk kursuna da katıldım. Okçuluğu çok seviyorum, çok eğlenceli. Bu sporu yapacak başka yer bulamıyorduk. Yunus Emre Enstitüsü'ne teşekkür ederim.” diye konuştu.
Kurslara ilgi iyi düzeyde
Tahran YEE Koordinatörü İbrahim Furkan Özdemir de 2018 yılında Okçular Vakfı işbirliği ile başlattıkları Kemankeş Projesi kapsamında Geleneksel Türk Okçuluğu Kursları'nı başlattıklarını aktararak, bu süreçte Geleneksel Türk Okçuluğu ile alakalı sergi, yarışma ve konferanslar düzenlendiklerini söyledi.
Düzenledikleri eğitim ve yarışmalara birçok kişinin katıldığını, katılımcıların bazısının eğitim vermeye başladığını belirten Özdemir, “Türkiye’de eğitim alan eğitmenimiz bugün burada İranlılara Geleneksel Türk Okçuluğu öğretiyor.” diye konuştu.
Özdemir, Kovid-19 pandemisiyle beraber uzun bir ara verdikleri yüz yüze eğitimlere şimdi tekrardan başlama fırsatı bulduklarını, kurslara ilginin iyi olduğunu yakın zamanda kültür sanat faaliyetleri dışında spor faaliyetleri, masa tenisi turnuvası, satranç turnuvası gibi faaliyetler düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.