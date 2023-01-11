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Dünya

Yunanistan'ın son Kralı İkinci Konstantinos, resmi törenle defnedilmeyecek

Yunanistan'da dün akşam 82 yaşında hayatını kaybeden ülkenin son Kralı İkinci Konstantinos'un resmi törenle defnedilmemesine karar verildi.

Derya Gülnaz Özcan   | 11.01.2023
Yunanistan'ın son Kralı İkinci Konstantinos, resmi törenle defnedilmeyecek

Atina

Başbakanlık açıklamasında, Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında ilgili bakanların katılımıyla yapılan toplantıda cenaze törenine ilişkin kararlar paylaşıldı.

Açıklamada, eski Kral için "sivil vatandaş" olarak cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.

İkinci Konstantinos'un, eski Kraliyet ailesi mensuplarının defnedildiği ve eski yazlık Kraliyet Sarayı Tatoi'a defnedileceği aktarılan açıklamada, cenaze töreninde hükümeti Kültür ve Spor Bakanı Lina Mendoni'nin temsil edeceği belirtildi.

Açıklamada, cenaze törenine katılmak üzere yurt dışından gelecek resmi konuklar için ilgili protokol kurallarının uygulanacağı kaydedildi.

Cenazenin nasıl yapılacağı tartışmaya yol açmıştı

Yunanistan'ın son Kralı İkinci Konstantinos'un cenaze töreninin nasıl yapılacağı ülkede tartışmaya neden olmuştu.

Yunan basınındaki haberlere göre, eski Kral'ın ailesi, cenaze töreninin "eski devlet başkanına" uygun şekilde yapılmasını talep etmişti.

Bu fikre karşı çıkanlar ise "Kral" unvanının kendisinden 1973'teki ve 1974'teki referandumlarla alındığını ve Kral'ın Yunan vatandaşlığından da çıkarıldığını belirterek resmi tören olamayacağını savunmuştu.

Yunanistan'ın son Kralı İkinci Konstantinos

Başkent Atina'nın Paleo Psihiko semtinde Haziran 1940'ta dünyaya gelen İkinci Konstantinos, 1964'ten Yunanistan'da monarşinin referandumla kaldırıldığı 1973'e kadar "Yunanistan Kralı" unvanını taşımıştı. 1974'teki ikinci referandumla Yunanistan'daki Krallık rejimi nihai olarak kaldırılmıştı.

Eski Kral, Aralık 1967'de ülkedeki Albaylar cuntasının diktatör rejimine karşı düzenlediği hareketin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt dışına çıkmıştı.

Yunan hükümeti, 1994'te eski Kral'ı Yunan vatandaşlığından da çıkarmıştı.

İtalya ve İngiltere'de yaşayan İkinci Konstantinos, son yıllarında ise Yunanistan'da yaşamayı tercih etmişti.

Kraliyet mülkünün kamulaştırılması nedeniyle tazminat talep eden eski Kral'a Yunan devleti, 2003'te 13 milyon avronun üzerinde tazminat ödemişti.

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