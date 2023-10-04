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Dünya

Yunanistan'da sel nedeniyle ulaşılamayan köylere dronla ilaç ve gıda yardımı yapıldı

Yunanistan'da eylülde iki kez yaşanan sel felaketi nedeniyle hala ulaşılamayan köylere insansız hava aracı (dron) ile ilaç ve gıda yardımı yapıldığı bildirildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
Yunanistan'da sel nedeniyle ulaşılamayan köylere dronla ilaç ve gıda yardımı yapıldı

Atina

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, selin en yoğun yaşandığı illerden biri olan Trikala yakınlarındaki Muzaki bölgesinde bazı köylere ulaşım hala sağlanamadı.

Dimos Belediyesi, Sivil Koruma Birimi ile işbirliği içerisinde, ulaşılamayan köylere dronla ihtiyaç duyulan ilaç ve gıdayı ulaştırdı.

Sel nedeniyle meydana gelen heyelanlar çok sayıda köy yolunun kapanmasına neden olmuştu.


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